ฮือฮา! ปลอดประสพ ประกาศรับซื้อลูกละ 1 หมื่น ทุ่นระเบิดเขมร ลั่นเอาจริง เพื่อแสดงความรักชาติ
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้าง มาตรฐานความปลอดภัย การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างอย่างเป็นระบบ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี” ระบุว่า
ประกาศรับซื้อทุ่นระเบิดเขมร
เพื่อแสดงความรักชาติและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ผมขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ดังนี้
- รับซื้อทุ่นระเบิดบุคคลแบบ PMN 2 จากทหารเขมร (ขอให้ นำส่งที่ด่านชายแดนได้ทุกแห่ง) ในราคาลูกละ 10,000 บาท
- ติดธงชาติไทย หรือ สติกเกอร์ธงชาติไทยที่รถยนต์ของท่าน
- ติดpin ธงชาติไทยที่ปกเสื้อกันทุกคน (ตอนนี้หายากมาก) ร้านไหนทำได้ผมขอเหมา 1,000 อันทันทีครับ
- ประกวดแต่งเพลงรักชาติที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย/เขมร ผมจะให้รางวัล 10,000 บาท
- ถ้ารางวัลที่ผมเสนอมันน้อยไป ก็ขอเชิญชวนเพื่อนนักเรียนเก่าของผม เริ่มแต่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพคริสเตียน เตรียมอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาร่วมลงขันด้วย ก็จะเป็นความอบอุ่นอย่างยิ่ง
ที่เขียนมานี่ ไม่ใช่เขียนเล่นนะครับ ทำจริงๆ
