ฮือฮา! ปลอดประสพ ประกาศรับซื้อลูกละ 1 หมื่น ทุ่นระเบิดเขมร ลั่นเอาจริง เพื่อแสดงความรักชาติ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้าง มาตรฐานความปลอดภัย การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างอย่างเป็นระบบ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี” ระบุว่า

ประกาศรับซื้อทุ่นระเบิดเขมร

เพื่อแสดงความรักชาติและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ผมขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ดังนี้

  1. รับซื้อทุ่นระเบิดบุคคลแบบ PMN 2 จากทหารเขมร (ขอให้ นำส่งที่ด่านชายแดนได้ทุกแห่ง) ในราคาลูกละ 10,000 บาท
  2. ติดธงชาติไทย หรือ สติกเกอร์ธงชาติไทยที่รถยนต์ของท่าน
  3. ติดpin ธงชาติไทยที่ปกเสื้อกันทุกคน (ตอนนี้หายากมาก) ร้านไหนทำได้ผมขอเหมา 1,000 อันทันทีครับ
  4. ประกวดแต่งเพลงรักชาติที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย/เขมร ผมจะให้รางวัล 10,000 บาท
  5. ถ้ารางวัลที่ผมเสนอมันน้อยไป ก็ขอเชิญชวนเพื่อนนักเรียนเก่าของผม เริ่มแต่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพคริสเตียน เตรียมอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาร่วมลงขันด้วย ก็จะเป็นความอบอุ่นอย่างยิ่ง

ที่เขียนมานี่ ไม่ใช่เขียนเล่นนะครับ ทำจริงๆ

