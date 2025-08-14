บิ๊กอ้วน ชี้ อิ๊งค์ ใช้ความตั้งใจจริงพิสูจน์ศาลรธน. ยังไม่มีแผนสำรอง ยัน รัฐบาล-พท.ไม่ระส่ำ

ภูมิธรรม ชี้ นายกฯอิ๊งค์ ใช้ความตั้งใจจริงพิสูจน์ศาลรธน. เชื่อนายกฯ มีเจตนาดีกับประเทศ ยังไม่มีแผนสำรอง ยัน รบ.-พท.ไม่ระส่ำ
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 14 สิงหาคม ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกฯ กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำตัดสินคดีคลิปเสียงคุยฮุนเซน วันที่ 29 สิงหาคมนี้ ในส่วนของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยมีการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างไรว่า เราเชื่อมั่นในความตั้งใจจริงของนายกฯ เราคิดว่าเรื่องนี้หากดูในเนื้อหาทั้งหมด ไม่ได้มีเจตนาที่จะนำไปสู่สิ่งนั้น ซึ่งคิดว่าเราอาศัยความตั้งใจจริงของนายกฯ แสดงให้ศาลพิจารณาว่าเราตั้งใจจริงอย่างไร และที่ผ่านมาการที่บอกว่าจะมีปัญหาและทำลายความมั่นคง ก็ยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่หลายคนกังวลใจ เพราะหากฟังในเทปจริงๆ กัมพูชามีการต่อรองให้เปิดด่านหลังเขาเปิด 5 ชั่วโมง และยืนยันว่าเราทำไม่ได้ และนายกฯ ได้มีการพูดคุยกับผู้นำเหล่าทัพตลอดเวลาว่าได้มีการพูดคุยอะไรกับฮุนเซนบ้าง เพราะฉะนั้นความจริงใจและความตั้งใจเป็นเรื่องที่สำคัญ
นายภูมิธรรม กล่าวต่อว่า และหากพิจารณาในสิ่งที่เราทำมาทั้งหมด เราไม่ได้ทำอะไรเพื่อประเทศกัมพูชาเลย เรายังถือว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่รุกรานเรา และเรายังสนับสนุนให้มีการรักษาเอกราชอธิปไตยของประเทศ รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นนี่คือการแสดงออกที่ชัดเจน ส่วนสาเหตุที่เกิดความไม่เข้าใจบ้าง เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเรามองเห็นต่างกัน ซึ่งเราก็มีหน้าที่ในการชี้แจงความเข้าใจ หลายเรื่องที่ช้าก็เป็นเรื่องของกระบวนการที่ช้าจริง ซึ่งเมื่อมีการวิพากษ์วิจารณ์มาเราก็จะรับฟังและแก้ปัญหา และหลายเรื่องสิ่งที่เราทำเราต้องการครองความเข้าใจของเวทีโลก เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพูดออกมา แต่ละครั้งต้องยึดมั่นข้อเท็จจริงเป็นหลัก เพราะทุกคำพูดและท่าทีของรัฐบาล ก็จะนำไปประกอบในกฎหมายระหว่างประเทศ
เมื่อถามว่ามีแผนสำรองอย่างไรในเรื่องนี้หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับนายกฯ หรือลาออกก่อนในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ นายภูมิธรรม กล่าวว่า วันนี้เราแสดงความจริงใจ ตั้งใจจริงของนายกฯ ให้ทุกส่วนเข้าใจ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็มีกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้ว ก็คงไม่ต้องเตรียมอะไร
เมื่อถามถึงสภาพจิตใจของรัฐบาลและเพื่อไทยมีความระส่ำหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตนรู้ว่าวันนี้ทุกคนมีความเข้มแข็ง รู้ว่าวันนี้อะไรเกิดขึ้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นบางเรื่องเป็นเรื่องที่เราไม่อาจควบคุมหรือกำหนดได้ เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือทำความจริงให้ประจักษ์ แสดงความจริงใจ และความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเป็นสำคัญ
เมื่อถามว่าการที่นายกฯ ขอเบิกพยานบุคคล 5 คน แต่ศาลให้ไต่สวนสวนพยานบุคคลเพียงคนเดียว เป็นผลบวกหรือผลลบกับนายกฯ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่เป็นไร อยู่ในดุลพินิจของศาล ความมั่นคงท่านมุ่งเป้าไปที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ก็มีเหตุมีผล
เมื่อถามย้ำว่ายังคงเชื่อมั่นว่านายกฯ จะยังไม่ลาออกก่อนวันที่ 29 สิงหาคมใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า มันไม่เคยมีการคุยเรื่องนี้