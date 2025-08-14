วิสุทธิ์ บอก พท.เชียร์ให้วินิจฉัยคดีคลิปเสียงเร็วๆ เผยอิ๊งค์ ยิ้มแย้ม กำลังใจดี ไม่มีชิงลาออก-ยุบสภา

“วิสุทธิ์” บอก พท.เชียร์ให้วินิจฉัยคดีคลิปเสียงนายกฯ เร็วๆ จะได้กลับมาทำงานเต็มที่ เผย “อิ๊งค์” ยิ้มแย้ม กำลังใจดี ลั่น ไม่มีชิงลาออก-ยุบสภา โอ่ หลังผ่านงบฯ ศก.ดีแน่
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีคลิปสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กับสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภา กัมพูชา ในวันที่ 29 สิงหาคมว่า สมาชิกพรรค พท.มองเรื่องนี้กัน 2 มุม ส.ส.ส่วนใหญ่อยากให้มีคำวินิจฉัยออกมาเร็วๆ จะได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ อีกฝั่งรอวันที่ 29 สิงหาคม แต่ยืนยันพวกเราไม่ตกใจ เชื่อมั่น น.ส.แพทองธารมีเจตนาดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง ขณะเกิดเหตุมีคนไทยนับหมื่นคนอยู่ในกัมพูชา นายกฯอยากให้คนกลับมาก่อน
เพราะรู้ว่าหากมีการปิดพรมแดนจะต้องมีการยิงกันแน่ คิดหรือไม่หากเป็นญาติพี่น้องเราทำธุรกิจอยู่ที่กัมพูชา อะไรจะเกิดขึ้นหากมีการปะทะกัน เขาจะเดือดร้อนหรือไม่ เขาจะถูกทำร้ายหรือไม่ นายกฯ จึงใช้วิธีพูดเจรจาในทางส่วนตัว ไม่ได้พูดแถลงข่าวหรืออะไร เป็นการเจรจาเพื่อเซฟชีวิตประชาชนคนไทยที่อยู่ในกัมพูชา ตนเชื่อว่าท่านปรารถนาดี เชื่อว่าท่านไม่ได้ทำผิด มั่นใจในกระบวนการยุติธรรม
ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย ได้พูดคุยกับ น.ส.แพทองธารหรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า มี ส.ส.หลายคนขึ้นไปพบนายกฯ ที่รัฐสภาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ความจริงเราต้องไปให้กำลังใจท่าน แต่กลับเป็นท่านมาให้กำลังใจพวกเราที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ ตนไม่ได้ขึ้นไปพบ แต่ทุกคนที่ขึ้นไปพบบอกว่านายกฯ ยิ้มแย้มแจ่มใสและให้กำลังใจพวกเรา จึงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม เชื่อมั่นว่านายกฯจะผ่านพ้นไปได้ และกลับมาทำงานการเมืองได้อีกครั้ง
เมื่อถามว่า มีการพูดถึงกรณีหากคำวินิจฉัยเป็นลบต่อนายกฯ บ้างหรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ไม่มีใครพูดอย่างนั้น เป็นทิศทางบวกตลอด และเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจของ น.ส.แพทองธาร และเราไม่คิดถึงแผนสำรอง เพราะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการ และหากเกิดนายกฯคนที่ 3 ขึ้นก็เป็นพรรค พท.อยู่ดี ซึ่งเราคาดว่าไม่เป็นเช่นนั้น ทุกคนกำลังใจดี พวกเราไม่ได้กังวล ที่กังวลคือ เรื่ององค์ประชุมมากกว่า เราไม่คิดเรื่องคดีนายกฯ เพราะเราคาดหวังและเชื่อมั่นว่าที่นายกฯจะชี้แจงไป ฝ่ายกระบวนการยุติธรรมต้องให้ความเป็นธรรมกับนายกฯ
เมื่อถามย้ำว่า ยืนยันว่า น.ส.แพทองธารจะไม่ลาออก นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ไม่มี วันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมาไม่เห็นท่านว่าสักคำ คนที่ไปพบนายกฯ ก็ไม่เห็นว่าท่านจะลาออก กำลังใจดีมาก และไม่จำเป็นต้องรอการพิจารณางบ หากเป็นเช่นนั้นพวกตนต้องรู้ก่อนอยู่แล้ว เชื่อมั่นว่าไม่มีการลาออกอยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่า หากงบปี 69 ผ่านแล้วจะมีการยุบสภา นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ไม่มี จะยุบไปทำไม วันนี้มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น อย่างเรื่องชายแดนต้องเยียวยาคนเยอะแยะ ปัญหาหลายอย่างรอการแก้ไข สิ่งที่ทำได้และทำดีขณะนี้เป็นผลบวกมาเยอะแยะ ไม่จำเป็นต้องยุบสภาในขณะนี้ เช่น เรื่องปราบยาเสพติด และเมื่อเกิดปัญหาชายแดนหลายคนบอกว่าเหงา แก๊งคอลเซนเตอร์ไม่โทรมาหา เมื่อก่อนโทรมาจะต้มกันอยู่เรื่อย เดี๋ยวนี้ไม่มีโทรมา เมื่องบประมาณออก มีการจัดซื้อจัดจ้าง เศรษฐกิจก็จะดี จึงมีหลายอย่างที่ต้องทำหลังจากนี้