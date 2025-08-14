อรรถกร ย้ำจุดยืน ค้านใช้สารเร่งเนื้อแดงในไทย ยันยังหนุนทีมเจรจา แต่ต้องยึดความปลอดภัย

‘อรรถกร’ ย้ำจุดยืน ค้านใช้สารเร่งเนื้อแดงในประเทศ ยันยังหนุนทีมเจรจา แต่ต้องคำนึงความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีคําถามถึงจุดยืนของตนในฐานะผู้ที่กํากับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ ว่า มีความเห็นอย่างไรต่อการใช้สารเร่งเนื้อแดงในประเทศไทย ตนได้สอบถามจากเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จากหลายพรรคการเมือง ซึ่งหลายคนให้ความกังวลต่อการใช้สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสุกรหรือในเนื้อโคจะเกิดอะไรขึ้น จากรายงานหรือผลการศึกษาต่างๆ ยืนยันชัดเจนว่า สารเร่งเนื้อแดงหลายตัวจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค เช่น การที่ทําให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นโดยเฉพาะในเด็กและผู้มีครรภ์
นายอรรถกรกล่าวว่า ตนในฐานะที่เคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ และคุณพ่อ (นายอิทธิ ศิริลัทธยากร) ก็เคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กํากับดูแลกรมปศุสัตว์โดยตรง และที่สําคัญประธานที่ปรึกษาของพรรคกล้าธรรม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สมัยที่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เราต่อสู้กับการใช้สารเร่งเนื้อแดงมาตลอด โดยกรมปศุสัตว์ได้ประกาศแคมเปญและดําเนินนโยบายที่มีชื่อว่า อวสานสารเร่งเนื้อแดงในประเทศไทย ก็มีการไล่จับ ไล่สืบ ไล่ปรับลงโทษคนที่แอบลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง
“ผมยืนยันในจุดยืนว่า ด้วยความเป็นห่วงสุขภาพคนไทยทั้งประเทศ ผมไม่เห็นด้วยกับการอนุญาตให้มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์ในประเทศไทย เพราะเรามั่นใจว่าสารเร่งเนื้อแดงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรง” นายอรรถกรกล่าว
นายอรรถกรกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกถามว่าจุดยืนนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับแนวทางของทีมไทยแลนด์ที่ไปเจรจาแก้ปัญหาภาษีนำเข้าสหรัฐหรือไม่ ส่วนนี้ ตนให้กําลังใจทีมเจรจาเสมอ และก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทีมเจรจา แต่ในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวงดูแลกํากับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เราต้องรักษาจุดยืนของเรา แต่ตนยืนยันว่า ทุกความเห็นที่เราได้มอบให้กับทีมเจรจาไปก่อนหน้านี้ ตนยึดมั่นในประโยชน์และความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทยเป็นหลัก
“ผมเห็นในความตั้งใจของทีมเจรจาที่ต้องการให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดสําหรับประเทศ แต่ท้ายที่สุดแล้ว ผมเชื่อว่าทีมเจรจาจะคํานึงถึงผลกระทบในมิติต่างๆ ไม่ใช่มิติด้านความปลอดภัยอย่างเดียว แต่เป็นทุกมิติที่จะส่งผลกระทบต่อพี่น้องคนไทย” นายอรรถกรกล่าว