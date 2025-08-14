ภูมิธรรม ยัน ยุบศบ.ทก.ทันทีไม่ได้ ชี้รอสมช.ประเมินสัปดาห์หน้ารู้ผล ย้ำไร้ปัญหากองทัพ

‘ภูมิธรรม’ รอ สมช.ประเมินยุบ ศบ.ทก.สัปดาห์หน้า ยันไร้ปัญหากองทัพ แจงตั้งที่ปรึกษาของ ‘บิ๊กเล็ก’ ไม่ใช่ที่ปรึกษา ศบ.ทก.ปัดดึงชื่อใครออก
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 14 สิงหาคม ที่กระทรวงมหาดไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและ รมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกฯ กล่าวถึงความชัดเจนในการยุบศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา (ศบ.ทก.) ว่า ได้พูดคุยกับ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบ.ทก.ในช่วงสถานการณ์ที่คลี่คลาย ซึ่งเป็นการประเมินจากหน้างาน หากสถานการณ์ดีขึ้นก็จะมีการยุบศูนย์และปล่อยให้อำนาจให้กระทรวงต่างๆ ได้ทำหน้าที่ ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันว่าจะยุบภายหลังการพูดคุยการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) เสร็จสิ้น แต่เมื่อสองสามวันที่ผ่านมามีสถานการณ์เกิดขึ้นในลักษณะบานปลาย จึงยังไม่จำเป็นที่จะเรียกประชุม สมช.ภายในสัปดาห์นี้
โดยจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 18 ส.ค.นี้ ซึ่งน่าจะมีความชัดเจน เรื่องนี้ไม่ได้มีปัญหาแต่เป็นการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาสถานการณ์ในแต่ละช่วง เพราะใน สมช. และ ศบ.ทก.มีเหล่าทัพในนี้ด้วย ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรที่ไม่เข้าใจกัน ก็ได้มีการมอบอำนาจให้ส่วนหน้าเป็นหลัก อยากให้ทุกส่วนเข้าใจไม่อยากให้เกิดความบานปลาย
เมื่อถามว่าสำหรับการรับมือกรณีที่ประชาชนที่ออกจากศูนย์อพยพไป และบางส่วนต้องไปอยู่ที่สถานีบริการน้ำมัน นายภูมิธรรมกล่าวว่า เรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลและทหารรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจให้กับประชาชน ซึ่งเราห้ามความกังวลของใครไม่ได้ แต่ต้องพยายามทำความเข้าใจ ให้ทราบว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร อีกทั้งมองว่าเรื่องนี้ทุกส่วนต้องช่วยกันแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุด
เมื่อถามถึงความคืบหน้าในการประชุมเพื่อพิจารณายุบ ศบ.ทก.จะเป็นสัปดาห์หน้าหรือไม่นั้น นายภูมิธรรมกล่าวว่า ขณะนี้ที่มีการพูดคุยกันมาสม่ำเสมอ เห็นว่าควรจะประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง เพราะขณะนี้ยังมีประเด็นต่างๆ อยู่ และยังไม่มีการปรับการบริหารทางยุทธวิธี จึงไม่สามารถที่จะยุติหน่วยงานได้ในทันที
สำหรับการตั้งที่ปรึกษาของ ศบ.ทก.นั้น ยืนยันว่า การตั้งเลขาคณะรัฐมนตรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาพัฒน์ ไม่มีอะไรเลย เพราะเป็นการตั้งที่ปรึกษาของ รมช.กลาโหม ไม่ใช่การตั้งที่ปรึกษา ศบ.ทก.ซึ่งตนอยากให้ผู้สื่อข่าวกลับไปถาม พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม ว่าตนไม่ได้เอาชื่อใครออก และตนก็เห็นชอบให้มีการแต่งตั้ง ตั้งแต่สมัยตนเป็น รมว.กลาโหมแล้ว ย้ำว่าการตั้งที่ปรึกษาดังกล่าวไม่ได้เกิดปัญหาอะไรกับรัฐบาล