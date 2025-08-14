ภูมิธรรม โต้ ภท. คดีฮั้วส.ว.-เขากระโดง เรื่องใหญ่ต้องสางให้ชัด ยัน คดี บริษัทรมว.อว.รุกที่ เดินหน้าตามกม.

“ภูมิธรรม” โต้ ภูมิใจไทย ยัน ดีเอสไอเดินหน้าคดีบริษัท “รมว.อว.” รุกที่สาธารณะ จ.อุบลฯ ตามกระบวนการกฎหมาย รับ คดีฮั้ว สว.-เขากระโดง เป็นเรื่องใหญ่ต้องสางให้ชัดเจน เหตุสาธาณชนให้ความสนใจ บอกคดีหลาย 10 ปีเทียบกับ 6 ปีไม่ได้ ลั่น ต้องดูความใหญ่ของคดี
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 14 สิงหาคม ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและ รมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกฯ กล่าวกรณีพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เรียกร้องให้นายภูมิธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการคดีพิเศษ ติดตามตรวจสอบคดีบริษัทครอบครัว นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รับเรื่องสอบสวนเป็นคดีพิเศษการขุดบ่อน้ำรุกที่สาธารณะ จ.อุบลราชธานี หลังเอาแต่เร่งรัดตรวจสอบคดีที่ดินเขากระโดงและฮั้ว ส.ว.ว่า ตนคิดว่าดีเอสไอคงทำทุกเรื่อง แต่ยอมรับว่าเรื่องฮั้ว ส.ว.เป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเป็นจริงตามนั้นถือเป็นการทำลายระบอบกฎเกณฑ์ ระบอบประชาธิปไตย ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด สามารถมองได้ เป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ ขณะที่เรื่องเขากระโดงเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องที่สำคัญ และเป็นการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินไปแล้วในเรื่องที่ดินประมาณ 5 พันกว่าไร่ที่คั่งค้างมานาน และเรื่องนี้ก็ช้ามาเป็น 10 ปีแล้ว จะบอกว่าเร่งรีบไม่ได้ แต่เป็นเรื่องที่ต้องสางให้เกิดความชัดเจน
ถามว่ามีการอ้างว่า 6 ปีแล้วแต่ดีเอสไอยังไม่สั่งฟ้องคดีของนางสาวสุดาวรรณ นายภูมิธรรมกล่าวว่า เอา 6 ปีมาเปรียบเทียบกว่า 10 กว่าปี ต้องดูความใหญ่นะครับ แต่ไม่เป็นไร มีสิทธิที่จะถามได้ แต่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ คนทั้งประเทศเขาสนใจเรื่องเขากระโดงมากกว่า ส่วนเรื่องอื่นก็ว่าไปตามกระบวนการกฎหมาย และเรื่องเขากระโดงขอให้เกิดความชัดเจน ถ้าคิดว่ามีปัญหาก็ทำให้ชัดเจน
เมื่อถามว่าการเพิกถอนที่ดินเขากระโดง ต้องรอให้อธิบดีกรมที่ดินคนใหม่เข้ามาเซ็น หรือให้คนรักษาการทำก่อนได้หรือไม่หลังประกาศจะเพิกถอนตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา นายภูมิธรรมกล่าวว่า ตอบหลายครั้งแล้ว รอให้มีการโปรดเกล้าฯอธิบดีกรมที่ดินคนใหม่เข้ามา จะทำหน้าที่ทันที