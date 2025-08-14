การเมือง

วิสุทธิ์ ท้า ศิริกัญญา เปิดชื่อคนซื้องูเห่า ลั่น 10 ล้านแพงไป รบ.ไม่อยากซื้อ ยันเสียงพออยู่แล้ว

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ออกมาระบุว่ามีพรรครัฐบาลมาซื้อเสียงโหวตจากพรรคประชาชน ว่า อยากให้ น.ส.ศิริกัญญาออกมาเปิดเผยรายชื่อ เห็นว่ามีคลิปเสียงก็เปิดเผยออกมา ตนเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรจะได้สอบสวนต้องบอกว่าเป็นใครอย่าไปปิดบัง หากรู้ว่าคนไม่ดีทำผิดจริยธรรม หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องเปิดเผยให้สังคมรับรู้ว่าเป็นพรรคไหนและใคร เราเป็นฝ่ายการเมืองมีการกล่าวหากันบ้าง แต่ไม่ใช่ศัตรูกัน เพราะศัตรูของนักการเมืองคือความยากจนของประชาชน เพราะฉะนั้นทำงานร่วมกันตรวจสอบกันเป็นเรื่องปกติ

เมื่อถามว่า เสียงของรัฐบาลเกินมา 10 เสียง แสดงว่าไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วใช่หรือไม่ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ไม่ต้องซื้อแล้ว เห็นว่าเสียงราคา 10 กว่าล้าน เพราะว่าตนว่าแพงไป เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ฝ่ายรัฐบาลก็อยู่กันครบ เสียงก็เกินพออยู่แล้ว ยืนยันว่าไม่มีการซื้อเสียง หากมีก็แจ้งมาที่ตนได้ ไม่ควรเป็นเรื่องที่จะเอามากล่าวลอยๆ คลุมเครือแบบนี้ไม่เหมาะ