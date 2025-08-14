วิสุทธิ์ ท้า ศิริกัญญา เปิดชื่อคนซื้องูเห่า ลั่น 10 ล้านแพงไป รบ.ไม่อยากซื้อ ยันเสียงพออยู่แล้ว

‘วิสุทธิ์’ ท้า ‘ศิริกัญญา’ เปิดชื่อคนซื้องูเห่า อย่าปิดบัง ปูด ราคา 10 ล้าน ลั่นแพงไป รบ.ไม่อยากซื้อ ชี้ เสียงพออยู่แล้ว
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ออกมาระบุว่ามีพรรครัฐบาลมาซื้อเสียงโหวตจากพรรคประชาชน ว่า อยากให้ น.ส.ศิริกัญญาออกมาเปิดเผยรายชื่อ เห็นว่ามีคลิปเสียงก็เปิดเผยออกมา ตนเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรจะได้สอบสวนต้องบอกว่าเป็นใครอย่าไปปิดบัง หากรู้ว่าคนไม่ดีทำผิดจริยธรรม หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องเปิดเผยให้สังคมรับรู้ว่าเป็นพรรคไหนและใคร เราเป็นฝ่ายการเมืองมีการกล่าวหากันบ้าง แต่ไม่ใช่ศัตรูกัน เพราะศัตรูของนักการเมืองคือความยากจนของประชาชน เพราะฉะนั้นทำงานร่วมกันตรวจสอบกันเป็นเรื่องปกติ
เมื่อถามว่า เสียงของรัฐบาลเกินมา 10 เสียง แสดงว่าไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วใช่หรือไม่ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ไม่ต้องซื้อแล้ว เห็นว่าเสียงราคา 10 กว่าล้าน เพราะว่าตนว่าแพงไป เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ฝ่ายรัฐบาลก็อยู่กันครบ เสียงก็เกินพออยู่แล้ว ยืนยันว่าไม่มีการซื้อเสียง หากมีก็แจ้งมาที่ตนได้ ไม่ควรเป็นเรื่องที่จะเอามากล่าวลอยๆ คลุมเครือแบบนี้ไม่เหมาะ