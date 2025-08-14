กต.พาคณะทูตลงพื้นที่อุบลฯ-ศรีสะเกษ 16 ส.ค. ประท้วงกัมพูชา ละเมิดอนุสัญญาออตตาวา

โฆษกรัฐบาล เผย กต.เตรียมนำคณะทูตลงพื้นที่อุบลฯ-ศรีสะเกษ 16 ส.ค. ด้านกองทัพ นำคณะผู้สังเกตการณ์ทางทหาร ลงพื้นที่ 18 ส.ค.นี้ ย้ำ กัมพูชา ต้องหยุดละเมิดสิทธิมนุษยชนและอธิปไตยไทย
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) เปิดเผยว่า รัฐบาลไทย ขอชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมโลก เพื่อให้กัมพูชายุติพฤติกรรมลอบวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญาออตตาวา จริยธรรมและหลักมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานอย่างร้ายแรง
โดยกระทรวงการต่างประเทศ เตรียมนำคณะทูต โดยเฉพาะผู้แทนจากสถานทูตประเทศที่เป็นภาคีของ Ottawa Convention ลงพื้นที่จ.อุบลราชธานี และจ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 16 สิงหาคม โดยคณะจะเดินทางไปยังจ.อุบลราชธานี และเดินทางต่อไปยังผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป และการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 2 ในพื้นที่ภูมะเขือ ก่อนเดินทางไปตรวจพื้นที่ความเสียหายพลเรือน ที่บ้านหนองเม็ก ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา พร้อมรับฟังบรรยายสรุปจากผู้แทน ในส่วนของกองทัพไทยได้วางกำหนดการในการนำคณะผู้สังเกตการณ์ทางทหารชั่วคราว (Interim Observer Team : IOT) ลงพื้นที่ ระหว่าง 18-20 สิงหาคมนี้
นายจิรายุ กล่าวว่า รัฐบาลไทยยึดมั่นในการรักษากฎหมายระหว่างประเทศ เคารพในหลักมนุษยธรรม และพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสายตาประชาคมโลก เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขสถานการณ์อย่างสันติและเป็นธรรม ทั้งนี้ รัฐบาลจะดำเนินการทุกช่องทางเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนไทยอย่างเต็มกำลัง