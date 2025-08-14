ประธาน กกต.เผยความพร้อมเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เชียงราย 14 ก.ย.ส่วนที่ศรีสะเกษ ยังดูสถานการณ์วันต่อวัน

ประธาน กกต. เผยความพร้อมเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เชียงราย 14 ก.ย.นี้ คาด 4 ทุ่มรู้ผลคะแนน ส่วนที่ศรีสะเกษ เขต 5 ยังดูสถานการณ์วันต่อวัน แม้ผู้อพยพจะกลับแล้ว
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จังหวัดเชียงราย เขต 7 และ ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ เขต 5 ว่า การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จังหวัดเชียงรายได้กำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 14 กันยายน นี้ และกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-17 สิงหาคม จำนวน 5 วัน ซึ่งเมื่อวานนี้มีผู้สมัครจำนวน 1 คน
นายอิทธิพร กล่าวว่า สำหรับความพร้อมได้เตรียมไว้ตามลำดับ ส่วนเรื่องบุคลากรมีความพร้อมมากทำไปเกือบเสร็จหมดแล้ว เหลือเพียงการตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งในสัปดาห์หน้า รวมถึงเรื่องบัตรเลือกตั้งก็ไม่มีปัญหา ซึ่งพื้นที่จังหวัดเชียงราย เขต 5 มีหน่วยเลือกตั้ง 285 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 130,000 คน คาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้ในวันนั้น ในเวลาประมาณ 22.00 น. เพราะมีพื้นที่เพียง 5 อำเภอและจะพยายามทำระบบรายงานผลการนับคะแนนในคืนนั้นด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการ ถ้าทำได้ก็จะได้ติดตามรับทราบผลการเลือกตั้งระหว่างนั้นได้ทันทีในวันเลือกตั้ง
นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อม สส. เขตเลือกตั้งที่5 จังหวัดศรีสะเกษ ว่า เมื่อวานนี้ (13 สิงหาคม) ทางสำนักงานและเลขาธิการ กกต. ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดศรีสะเกษว่าสถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้น ประชาชนได้ย้ายออกจากศูนย์พักพิงของ 2 อำเภอไปแล้วแต่ยังไม่ได้ปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ จึงอยู่ระหว่างการประเมินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดศรีสะเกษถ้าเห็นว่าสถานการณ์ปกติปลอดภัยพอที่สามารถจัดการเลือกตั้งได้แล้ว กกต.จะรีบประกาศวันเลือกตั้ง ซึ่งต้องติดตามกันวันต่อวัน