อิทธิพร ยันสอบฮั้วเลือกส.ว.ไม่ล่าช้า เหตุต้องสรุปสำนวนร้อยคน เผยส่งศาลแล้วฮั้วเลือกระดับจว.

อิทธิพร ยันกระบวนการสอบปมฮั้วเลือกส.ว.โปร่งใส ใช้เวลารอบคอบเพื่อความยุติธรรม ชี้กก.สืบสวนฯต้องสรุปสำนวนร้อยคน-หลักฐานพันหน้า ส่งศาลแล้ว ฮั้วเลือกระดับจว.ร้อยเอ็ด-ยะลา ลั่นไม่ได้ยื้อเวลา แม้ถูกจับตา
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ภายหลังคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่ 26 สรุปสำนวนส่งไปยังรองเลขาธิการ กกต.ว่า ขั้นตอนในขณะนี้ผ่านจากคณะกรรมการที่ 26 ซึ่งเป็นการพิจารณาคดีในขั้นตอนแรก อยู่ระหว่างการทำงานของรองเลขาธิการ กกต. โดยทราบอย่างไม่เป็นทางการว่าในจำนวนผู้ที่ถูกกล่าวหา และผู้ถูกร้องที่มีประมาณร้อยกว่าคนซึ่งมีบางคนได้สั่งให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม และสั่งไต่สวนเพิ่มเติมแล้ว
ส่วนที่มีการท้วงติงว่ากกต.ใช้เวลาในการพิจารณานานนั้น ประธาน กกต. กล่าวว่า เวลาที่กำหนดไว้เป็นเวลาที่อำนวยความยุติธรรมให้กระบวนการพิจารณาในแต่ละลำดับไม่เกิดความล่าช้า หากจะช้าไปบ้างก็ต้องมีเหตุผลว่าเหตุใดถึงช้า ไม่เช่นนั้นก็จะไม่เกิดความยุติธรรมกับใคร การที่กกต.ออกประกาศกกต.มานั้น ได้มีการกำหนดการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนว่าใช้เวลาเท่าไหร่ เป็นเพราะไม่ต้องการให้เกิดความล่าช้า ซึ่งไม่กระทบต่อสำนวน และเนื้อหา โดยจากสำนวนของคณะกรรมการชุดที่ 26 มีผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นร้อยคน และมีเอกสารหลายพันหน้า ต้องใช้เวลา ดังนั้นกระบวนการจึงต้องใช้ความรอบคอบ เพราะเป็นกระบวนการยุติธรรม
นายอิทธิพร ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฮั้วเลือกส.ว.อื่นๆ ว่า เรื่องร้องเรียนการฮั้วเลือกส.ว.ระดับจังหวัด โดยกกต.มีมติในส่วนของการเลือกส.ว.ระดับจังหวัด ที่จ.ร้อยเอ็ด ไปตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาให้ส่งศาลดำเนินการ กกต.ก็ได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และเมื่อวาน (13 สิงหาคม)ที่ผ่านมา กกต.ได้มีมติให้ส่งเรื่องการฮั้วเลือกส.ว.ระดับจังหวัด ที่จ.ยะลา ส่งศาลให้ดำเนินการโดยมีผู้ถูกกล่าวหา 32 คน ทั้งนี้คณะกรรมการชุดที่ 26 ได้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมา 1 ปี ย้ำว่าคณะกรรมการชุดที่ 26 เป็นที่สนใจของสาธารณชน มีผู้ที่เกี่ยวข้องและมีพยานหลักฐานเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาบ้าง ซึ่งคณะดังกล่าวทำหน้าที่ตั้งแต่เดือนมีนาคม สำหรับตนเองมองว่าทำงานค่อนข้างจะรวดเร็ว
นายอิทธิพร กล่าวถึงผู้ที่ถูกกล่าวหา 32 คน ว่าเกี่ยวข้องกับการฮั้วเลือกส.ว.ระดับจังหวัด ที่ส่งศาลไปมี 12 สำนวน ซึ่งมีจำนวนไม่มากเท่ากับของคณะชุดที่ 26 ว่า ในจำนวนนี้มีทั้งผู้ที่ได้รับเลือกและไม่ได้รับเลือก อีกไม่นานคำวินิจฉัยศาลก็คงจะออก รอติดตามได้ ส่วนที่มีการเรียกรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มนั้น ตนไม่ทราบจำนวนเพราะเป็นกระบวนการอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดที่ 26 ซึ่งตนจะไม่เข้าไปแทรกแซง โดยได้รับแจ้งว่าจะพยายามทำงานตามกรอบเวลา เพราะตระหนักดีถึงความสนใจของประชาชน แต่ในขั้นตอนของกฎหมายจำเป็นที่จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมสำหรับบางคน และให้ดำเนินการไต่สวนเพิ่มเติมในบางประเด็น โดยในบรรดาเกือบ 200 คนเมื่อกกต.ตรวจสำนวนแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอ ก็สามารถแจ้งให้คณะกรรมการชุดที่ 26 ไปสอบเพิ่มได้ต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่าย
เมื่อถามว่าอาจจะเป็นมองว่ายื้อเวลาให้กับส.ว.หรือไม่นั้น นายอิทธิพร กล่าวว่า อาจจะถูกมองแบบนั้นได้แต่ยืนยันว่ากกต.ไม่ได้ทำงานเช่นนั้น