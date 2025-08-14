ประธานกกต. รับอยู่ระหว่างพิจารณาคำร้อง ยุบพรรคเพื่อไทย ยันบางเรื่องไม่มีมูล ยุติสอบไปแล้วก็มี
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีความคืบหน้าคำร้องยุบพรรคเพื่อไทย ว่า เมื่อครั้งที่ตนให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดนั้น เรื่องอยู่ในระหว่างการทำงานของคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทำเสร็จสิ้นแล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง
ซึ่งคำร้องที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมี 3 เรื่องที่นายแสวง ได้เสนอให้ยุติเนื่องจากไม่มีมูลมากพอ มี 8 เรื่องอยู่ในระหว่างการพิจารณาและ 4 เรื่องนั้นอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริง เพราะเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการยื่นคำร้องมาอีก 1 เรื่อง ถ้าหากประเด็นเหมือนกันก็นำไปรวมกันได้ บางครั้งคำร้องที่เข้ามาแล้วอาจจะเสร็จสิ้นก็ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป