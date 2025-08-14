กรวีร์ จี้ถามงบกรมชลฯ 4 หมื่นล้าน แก้น้ำท่วม-แล้งด้วยไหม ข้องใจ งบกรมข้าวมีแต่ครุภัณฑ์

‘กรวีร์’ จี้ถาม ‘งบกรมชลประทาน’ 4 หมื่นล้าน วางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง ยั่งยืนด้วยหรือไม่ กังขา ‘งบกรมการข้าว’ ส่วนใหญ่เป็นงบครุภัณฑ์-สิ่งปลูกสร้าง เหลือพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยเกษตรกรไม่กี่ร้อยล้าน
เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 14 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย อภิปรายมาตรา 14 งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 6.29 หมื่นล้านบาท ในส่วนของกรมการข้าว วงเงิน 3.8 พันล้านบาท เงินก้อนใหญ่อยู่ที่แผนยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 3.3 พันล้านบาท เป็นโครงการพัฒนาพันธุ์ข้าว เกือบ 2 พันล้านบาท และโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว เกือบ 1.7 พันล้านบาท ตนจะไม่แปลกใจถ้าเป้าหมายเพื่อช่วยเกษตรกรในการลดทุน แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดของงบประมาณ พบว่าส่วนใหญ่เป็นงบครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง เหลือเนื้องานจริงๆ ที่จะทำเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่กีร้อยล้านบาท ตนอยากเห็นเงินส่วนนี้ลงไปถึงชาวนาเต็มเม็ดเต็มหน่วย เกิดการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรได้มากกว่านี้
นอกจากนี้ งบประมาณส่วนของกรมชลประทาน วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือเป็นงบก้อนใหญ่ที่สุด คนทั้งประเทศอยากเห็นการแก้ปัญหาภาพรวมเรื่องน้ำ รวมถึงแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำซาก อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหลายพื้นที่จะเข้าสู่ช่วงน้ำท่วม ถามว่าการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ มีแผนการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยหรือไม่