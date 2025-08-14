ภัณฑิล ฉะ ทย. ของบสร้างสนามบินทุกจังหวัด ทั้งที่บางแห่งร้าง-ไร้เที่ยวบิน ถามใครต้องการ ปชช. หรือแค่คนบางกลุ่ม

ภัณฑิล ฉะ ทย. ของบสร้างสนามบินทุกจังหวัด ทั้งที่บางแห่งร้าง-ไร้เที่ยวบิน ถามปชช.ใครต้องการหรือแค่คนบางกลุ่ม
เมื่อเวลา 12.35 น. วันที่ 14 สิงหาคม ในการอภิปรายงบประมาณ 2569 วาระ 2-3 นายภัณฑิล น่วมเจิม ส.ส.กทม.พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะกรรมาธิการฯ เสียงข้างน้อย อภิปรายมาตรา 15 กระทรวงคมนาคม ว่า ขอตัดลดงบกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ที่ว่าหนึ่งจังหวัดหนึ่งสนามบิน ของมันต้องมี ทั้งนี้ตนไม่ได้ถ่วงความเจริญ ตนอยากจะเตือนสติว่า ทุกครั้งที่เราสร้างสนามบิน มีการวิ่งงบประมาณ ทุกจังหวัดจะต้องมี แต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตามมา ทั้งที่งบที่มีปัจจุบันยังทำของเดิมให้มีมาตรฐานได้ยังไม่พอเลย หากเปิดสนามบินใหม่ ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นตามมา เนื่องจากความปลอดภัยของการบินพลเรือน มีข้อบังคับและระเบียบต่างๆมากมาย และในเรื่องต้นทุนเวลาเรามีสนามบินภูมิภาคเราลงทุน 2-3 พันล้านบาท ค่าใช้จ่ายระยะยาวที่ดูแลถึง 50 ล้านบาท และต้นทุนค่าโดยสารที่แท้จริงอยู่ที่ประมาณ 800-1,500 บาท ในขณะที่มีการขายตั๋วถูก ถ้าไม่ยังยืนก็อยู่ไม่ได้ เพราะต้นทุนแพง สุดท้ายรัฐก็ต้องเข้าไปอุดหนุน และรับภาระค่าใช้จ่ายต่อเนื่องในระยะยาว
นายภัณฑิล กล่าวต่อว่า งบของกรมท่าอากาศยาน ไปอยู่ที่งบลงทุน 88% ขณะที่บางสนามบิน ไม่มีไฟล์ท เป็นสนามบินร้าง ก็ยังของบเข้ามา เพราะสนามบินต่อให้ไม่มีการบินก็ต้องมีค่าใช้จ่าย ดังนั้นการสร้างสนามบินใหม่ก็เท่ากับต้องมีค่าใช้จ่ายผูกพันต่างๆ จึงขอให้คิดให้ดีๆก่อนที่จะไปสร้างสนามบิน เพราะต้องพึ่งงบประมาณจากรัฐทั้งนั้น ขนาดสนามบินที่เก็บค่าธรรมเนียมถูกกว่าของกรมการบิน ยังไม่รอดเลย ตนขอเรียกร้องกรมท่าอากาศยาน ถ้าคิดว่าในช่วงพาณิชย์สนามบินจะมีคนมาใช้บริการจริงๆ ก็ขอให้เก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วมาดูว่าสนามบินนั้นจะรอดหรือไม่ โดยไม่ต้องพึ่งเงินอุดหนุน
“ผมสงสัยว่ายังมีความต้องการจริงหรือไม่ เวลาที่จะมีการสนามบิน ถ้าแน่จริงก็ไปขอเอกสารจากสายการบินว่าจะมีเที่ยวบินมาลง และมีความต้องการจริงๆ ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่าประชาชนต้อการจริง ไม่ใช่สำหรับคนบางกลุ่มเท่านั้น”นายภัณฑิล กล่าว