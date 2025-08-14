การเมือง

แม่ทัพภาค 2 ดึงสติอินฟลูฯ ยึดข้อเท็จจริง ไม่โพสต์ปั่นเอายอดเงิน สร้างความแตกแยก  

แม่ทัพภาคที่ 2 เตือนสติ อินฟลูเอนเซอร์ ให้ยึดข้อเท็จจริง ไม่สร้างความแตกแยก หากโพสต์สิ่งที่ไม่ดี ก็อาจมีปัญหาได้ในอนาคต

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึงกรณีที่มีอินฟลูเอนเซอร์ ในสื่อสังคมออนไลน์ ใช้ความขัดแย้งระหว่างไทย – กัมพูชา รวมถึงการใช้ความแตกแยก มาสร้างกระแสและสร้างรายได้ ควรมีการเตือนให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องหรือไม่ ว่า ฝากถึงอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่าน ให้ทำหน้าที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องของข้อมูลข้อเท็จจริง ไม่สร้างความแตกแยก กระทบต่อความสามัคคีของคนในชาติ ผมคิดว่า พี่น้องประชาชนก็กำลังดูท่านอยู่ หากท่านโพสต์อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดี ตัวท่านเองก็อาจจะมีปัญหาต่อไปในเรื่องอาชีพของท่าน เพราะฉะนั้นขอให้ดูส่วนรวม การโพสต์ในสิ่งที่ถูกต้องและเพื่อส่วนรวม ผมว่าจะมีความยั่งยืนมากกว่า

