ศุภณัฐ ยก 3 เหตุผล ชงตัดงบตึกก.คมนาคม 5.5 พันล้าน ซัดกมธ.ปรับลดเป็นพิธี ไม่ดูความเหมาะสม

‘ศุภณัฐ’ ชงตัดงบ ตึก ก.คมนาคม 5 พันล้าน อึ้ง สร้างตึกใหญ่เกินคนใช้ ทำเปลืองงบ 2 พันล้าน ซัด กมธ. ปรับลดเป็นพิธี แต่ไม่ดูความเหมาะสม
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เป็นวันที่ 2
เมื่อเวลา 13.10 น. นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน อภิปรายเสนอปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคม 3 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 5,558 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณโครงการอาคารกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ โดยยก 3 เหตุผลคือ 1.ต้นทุนสูงเกินไป เพราะงบประมาณค่าก่อสร้างเมื่อรวมกับมูลค่าที่ดิน ค่าควบคุมงาน และค่าปรับปรุง รวมทั้งหมด 5,810 ล้านบาท ซึ่งเป็นแค่เงินต้น ยังไม่รวมดอกเบี้ย
2.มีเพียง 5 หน่วยงานเท่านั้นที่จะย้ายมาใช้อาคารแห่งนี้ จากเดิมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เคยบอกว่าจะมี 22 หน่วยงานย้ายมาใช้ และจะมีบุคลากร 80,000 คนได้ประโยชน์ ซึ่งยืนยันว่าไม่จริง เพราะอีก 17 หน่วยงานของกระทรวง จะไม่ย้ายมาใช้อาคารนี้ นอกจากมีการสร้างอาคารใหม่แยกออกมา
3.อาคารมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น เพราะเมื่อรวมพื้นที่ทั้งหมดที่หน่วยงานจะใช้ มีเพียง 18,149 ตร.ม. แต่มาขอพื้นที่ในการทำเฉพาะอาคารสำนักงานมากถึง 67,000 ตร.ม. มากกว่าเดิม 3.5 เท่า โดยยกตัวอย่างเอกสารของกรมการขนส่งทางราง ระบุว่าการใช้พื้นที่เฉลี่ยต่อบุคลากรในหน่วยงาน 20.9 ตร.ม.ก็เพียงพอแล้ว แต่กลับมีการสร้างทั้งหมด 63 ตร.ม. นอกจากนี้ ยังได้ถามเอไอ chat gpt แล้ว เอไอก็ยังบอกว่า หากมีพนักงาน 1,000 คน ก็ควรมีอาคารใหญ่แค่ 22,000 ตร.ม. เพราะฉะนั้น จะสร้างทำไมเป็น 100,000 ตร.ม.
นายศุภณัฐกล่าวว่า ตนขอถามว่า กรรมาธิการ (กมธ.) ได้มีการดูรายละเอียดเรื่องเหล่านี้หรือไม่ มีธงอยู่แล้ว ปรับลดพอเป็นพิธี แต่ไม่เคยดูความเหมาะสม ถือว่าไม่มีสามัญสำนึกในการของบประมาณ หากโครงการเหมาะสม จะใช้งบประมาณแค่ 1,200 ล้านบาท แต่กลับของบประมาณค่าก่อสร้าง 3,800 ล้าน ซึ่งยังไม่นับมูลค่าที่ดิน ทั้งที่สามารถประหยัดเงินได้ 2,000 กว่าล้าน แต่แบกตึกกันทั้งพรรค ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น