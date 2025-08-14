พร้อมเปิด! ศูนย์อาหารใหม่สภา 18 ส.ค.นี้ รวมร้านดังเพียบ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า พื้นที่ชั้น B2 ของอาคารรัฐสภา ซึ่งปรับปรุงใหม่ให้เป็นศูนย์อาหารแทนห้องอาหารชั้น 1 ที่ใช้งานมานานกว่า 5 ปี ขณะนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมีการตกแต่งภายใน ทาสี และติดตั้งแผงร้านค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมเปิดให้บริการในวันที่ 18 สิงหาคมนี้
ในวันที่ 14 สิงหาคม บริษัท กินนี่ ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ต จำกัด ได้เข้าดำเนินการตกแต่งพื้นที่และรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อความพร้อมก่อนวันเปิดจริง โดยศูนย์อาหารแห่งใหม่นี้จะรวบรวมร้านอาหารและเครื่องดื่มชื่อดังหลากหลาย อาทิ ร้านแม่ศรีเรือน ร้านครัวอัปสร ร้านราดหน้ายอดผักสูตร 40 ปี ร้านข้าวแกง ร้านนิวเฮงกี่ ร้านรสกรุง ร้านตั๊กกะเพราถาดยักษ์พลัส รวมถึงร้านเครื่องดื่มยอดนิยมอย่าง โนบิชา
บรรยากาศการเตรียมงานคึกคัก คาดว่าศูนย์อาหารแห่งใหม่นี้จะกลายเป็นจุดนัดพบและแหล่งฝากท้องยอดฮิตของสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อภายในรัฐสภา