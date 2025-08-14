อิ๊งค์ เก็บตัวที่สภาฯ เกาะติดประชุมงบวันที่ 2 ให้รถวนรับชั้นใต้ดิน เลี่ยงเจอสื่อ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.วัฒนธรรม ซึ่งเดินทางเข้ารัฐสภา ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพื่อติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 วาระ 2-3 ในวันที่ 2 ซึ่งได้ใช้เวลาอยู่ที่ห้องรับรองอาคารรัฐสภา ตลอดทั้งวัน
ก่อนที่จะเดินทางออกจากรัฐสภาในเวลาประมาณ 16.30 น. โดยให้ขบวนรถไปจอดรอรับที่ชั้นใต้ดินเพื่อเลี่ยงการเจอสื่อมวลชน ที่ปักหลักรอสัมภาษณ์อยู่บริเวณโถงกลางอาคารสภาผู้แทนฯ ทั้งนี้น.ส.แพทองธาร จะเดินทางเข้ารัฐสภา ในช่วงเช้าวันที่ 15 สิงหาคมนี้ เพื่อติดตามการประชุมสภา พิจารณางบฯ ในวันสุดท้าย