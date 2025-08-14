ร้องกรมสวัสดิการฯ ยังไม่จดทะเบียนสหภาพฯไปรษณีย์กว่า 10 เดือนแล้ว กระทบสวัสดิการพนักงานทั่วปท.

สหภาพฯไปรษณีย์ ร้อง กมธ.แรงงาน กรมสวัสดิการฯ จดทะเบียนหลังเลือกสหภาพล่าช้ากว่า 10 เดือน ส่งผลกระทบการบริหาร-สวัสดิการพนักงานไปรษณีย์ไทยนับหมื่นทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการ(กมธ.)การแรงงานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากนายกรเอก กาญจนะกิตติ์ หัวหน้ากลุ่มแรงงานใหม่รักษ์ไปรษณีย์ไทย เพื่อขอให้ติดตามความคืบหน้าการจดทะเบียนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด (มหาชน)
นายกรเอก กล่าวว่า ในฐานะสมาชิกสหภาพแรงงานไปรษณีย์ไทย ขอให้ติดตามเรื่องการจดทะเบียนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของบริษัทไปรษณีย์ไทยที่ได้มีการจัดการเลือกตั้งไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ที่จัดตั้งขึ้นเป็นผู้บริหารและรับรองผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มแรงงานใหม่รักษ์ไปรษณีย์ไทย ซึ่งได้ยื่นผลการเลือกตั้งให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน หลังจากมีการเลือกตั้งเสร็จ และจนถึงบัดนี้ผ่านมาแล้วเข้าเดือนที่ 10 ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน จากนายทะเบียนกรมสวัสดิการฯ โดยได้ติดตามมาโดยตลอด ยังไม่พบว่ามีความคืบหน้าจึงมาขอให้คณะกรรมาธิการแรงงานฯ ให้ช่วยติดตามตรวจสอบว่าเรื่องดังกล่าวติดขัดเรื่องอะไร
ทั้งนี้อยากให้กรมสวัสดิการฯเร่งจดทะเบียนรับรองเพื่อทำหน้าที่เนื่องจากปัจจุบันกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน เหลือกรรมการแค่ 17 คน และเมื่อถึงเดือนกันยายนก็จะมีกรรมการเกษียณอายุ กรรมการอีกบางส่วนต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารก็จะทำให้กรรมการไม่ครบองค์ประชุม จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการบริหารของสหภาพได้ จะสร้างความเสียหายต่อสหภาพแรงงาน เช่นเรื่องการอนุมัติเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิตหรือครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต การจ่ายเงินเดือนของเจ้าหน้าที่สหภาพ การอนุมัติคนเข้า-ออกของสหภาพฯ
ด้านนายสฤษฎ์พงษ์ กล่าวว่าในเรื่องการตั้งสหภาพรัฐวิสาหกิจ มีหลายที่ที่มีการเลือกตั้งแล้วการรับรองแล้วการรับรองล่าช้า ซึ่งตนจะรับเรื่องไว้และเชิญอธิบดีกรมสวัสดิการฯได้มาชี้แจงว่าทำไมทิ้งช่วง 10 เดือนยังไม่รับรอง เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีอะไรซับซ้อน เพื่อจะให้สหภาพไปรษณีย์ไทยที่มีสมาชิกเป็นหมื่นคนสามารถดำเนินการต่อไปได้