9 โมงเช้าวันนี้ถกงบศธ. รวม 2 วันประชุมงบ 69 แล้ว 31 ชม. คืบหน้า 23 มาตรา

สภาฯ ถกงบปี 69 สองวันรวม 31 ชม. คืบหน้า 23 มาตรา นัดต่อ 9 โมงเช้าวันนี้เริ่มมาตรา 24 ศธ.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเวลา 01.00 น.ของวันที่ 15 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 วาระ 2 เป็นวันที่สองนั้น หลังการพิจารณามาตรา 22 กระทรวงแรงงาน ได้เข้าสู่การอภิปรายมาตรา 23 กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ง ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายแสดงความเป็นห่วงในเรื่องของการจัดงบประมาณโครงการซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล ที่มีการตั้งงบไว้สูง แต่เกรงว่ารัฐบาลจะทำงานได้ไม่คุ้มค่างบประมาณ อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดที่ประชุมเห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข
จากนั้นเมื่อเวลา 01.05 น. นายไชยา ระบุว่าการประชุมในวันนี้ใช้เวลาพอสมควรแล้ว จึงได้สั่งพักการประชุมและนัดประชุมอีกครั้งในเวลา 09.00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม โดยจะพิจารณาต่อใน มาตรา 24 งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 2 วัน ใช้เวลาไปแล้ว ประมาณ 31 ชั่วโมง