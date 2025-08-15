มทภ.2 เสียใจ พลทหาร ทำร้ายปชช. เร่งเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว รับการสู้รบส่งผลสภาพจิตใจ-เครียด

มทภ.2 เสียใจ พลทหาร ทำร้ายประชาชน อยู่ระหว่างเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว รอตรวจสอบเหตุ รับ การสู้รบส่งผลสภาพจิต-เครียด สั่ง ผู้บังคับบัญชา ดูแลให้ทั่วถึง พร้อมส่งทีมแพทย์ดูสภาพจิตใจทหารแนวหน้า
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึงกรณี พลทหารรัฐภูมิ สังกัดกองร้อยทหารราบที่ 1623 ได้ออกจากที่ตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมอาวุธปืนเล็กยาวและกระสุนจำนวนหนึ่ง ทำร้ายประชาชนบาดเจ็บ 2 ราย ที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ 2 ท่าน ซึ่งทราบว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้ว ตัวน้องทหารที่ก่อเหตุกำลังติดตาม ด้วยการประสานงานระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง เพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุเพิ่มเติม
อ่านข่าว – เจอตัวแล้ว พลทหาร หลบหนีจากค่าย ใช้ปืนยิงชาวบ้าน ผู้ว่าฯสุรินทร์ พาพ่อเจรจามอบตัว
ตอนนี้กำลังประกบตัวอยู่และจะควบคุมตัวได้ ทราบว่าเบื้องต้นอยู่ระหว่างการเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว เนื่องจาก ยังไม่ทราบสาเหตุว่าน้องทหารคนดังกล่าวได้รับผลกระทบในเรื่องใดบ้าง ต้องดูเหตุผล และให้ความเป็นธรรม ในสภาวะสงคราม มีเรื่องความเครียด ในสนามรบอยู่แล้ว กองทัพจึงจำเป็นต้องเข้าไปดูแลเรื่องสุขภาพจิตของกำลังพลแนวหน้า โดยคณะแพทย์พยาบาลที่จะคอยประเมิน ว่าใครมีความสุ่มเสี่ยง ยอมรับว่าเหตุการณ์ปะทะที่ผ่านมา ส่งผลต่อสุขภาพจิต กองกำลังพลที่อยู่แนวหน้า ได้เน้นย้ำผู้บังคับหน่วย ให้ลงไปดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทั่วถึง
“ได้ส่งทีมแพทย์ไปดูแลกำลังพล โดยเฉพาะคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุการสู้รบ ประเมินว่ากำลังพลใดที่มีเกณฑ์เสี่ยง แน่นอนว่าการสู้รบและเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อจิตใจ เป็นเรื่องที่เราเฝ้าระวังอยู่แล้ว” พล.ท.บุญสินกล่าว