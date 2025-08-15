อดีตส.ว. เขียนศึกนอก ไม่เท่าศึกในชาติ ทำสงครามน้ำลาย จนเป็นกับดับ ทำลายตัวเอง
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จังหวัดอุทัยธานี ได้เผยแพร่ข้อเขียน เรื่อง ศึกนอก ไทยเหนือกว่า แต่ศึกในคือกับดักล้มชาติ โดยมีเนื้อหาดังนี้
ทุกวันนี้เสียงปืนที่ชายแดนไม่ได้น่ากลัวเท่า “เสียงปาก” ในบ้านเราเอง
กระสุนยังยิงแค่ศัตรู แต่น้ำลาย “ทำลายยิงใส่ใจคนไทยด้วยกันทุกวัน”
ข่าวความขัดแย้ง “ไทย ฮุน เซน” ร้อนแรง และต้องพูดให้ชัด นี่ไม่ใช่เรื่องของคนกัมพูชาทั้งประเทศ
แต่มันคือเกมของผู้นำที่รู้ว่า “เขาไม่มีทางชนะเราด้วยกำลัง” ฮุนเซน จึงรอให้เรา ”บ้า“ แตกกันเอง
แล้วทำลายกันเองจากข้างใน
สิ่งที่สะเทือนใจ ไม่ใช่เสียงปืนตรงชายแดน แต่คือเสียงตะโกนจากปากของ
“นักการเมืองตกงาน นักเคลื่อนไหวหมดกระแส และนักวิชาการหิวเเสง“
พวกที่แปลงความเกลียดชังต่อ “ชินวัตร” ให้กลายเป็นกระสุนปืนใหญ่ยิงใส่รัฐบาล
โดยไม่สนว่ากระสุนพวกนี้จะเจาะทะลุธงชาติไทย
ถามจริง พวกนี้ตาบอดหรือแค่ใจมันมืด
“นี่คือศึกเพื่อผลประโยชน์รวมของประเทศ ไม่ใช่เวทีแก้แค้นหรือซ้อมเลือกตั้งรอบหน้า”
ประเทศไทยกำลังยืนอยู่บนถนนประชาธิปไตย ถนนที่เพิ่งได้คืนมาไม่กี่ปี
และนี่อาจเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 30 ปี ที่รัฐบาลจากการเลือกตั้งกับกองทัพยืนอยู่ฝั่งเดียวกัน
ในฐานะ “ภาระกิจเพื่อชาติ” อย่างแท้จริง
นี่ไม่ใช่รัฐบาลเถื่อน ไม่ใช่รัฐบาลลากตั้ง แต่มาจากครรลองประชาธิปไตยเต็มใบ
ที่โลกให้การยอมรับ และกองทัพไทยยืนเคียงข้างในฐานะ “ทหารอาชีพ”
แต่กำลังถูกพวก “มือที่สาม มือที่สี่ เสี้ยมให้แตก“
”ขอได้โปรด“ อย่าให้ความเกลียดส่วนตัว กลายเป็นระเบิดที่ถล่มถนนประชาธิปไตย
ที่ประชาชนสร้างเองเพราะถ้าถนนนี้พัง เราไม่ได้แค่เสียรัฐบาล แต่เราจะเสียอนาคตของชาติทั้งชาติ
ในเวทีระหว่างประเทศ รัฐบาลต้องเป็นแม่ทัพ ไม่ใช่เด็กแอดมินเพจ
“ทุกคำพูดคือหมากในเกมโลก ทุกถ้อยแถลงคือคำสั่งการในสนามรบ”
ความเร็วโดยไร้สติ คือทางลัดสู่ความพ่ายแพ้ “วุฒิภาวะไทยคือของแท้ในสังคมโลก”
กองทัพไทย เงียบ เเต่หนักแน่น ไม่ออฟไซด์
เมื่อถึงเวลาจำเป็น
คือดาบในฝักที่ฟันแม่น ฟันตรง
“เป็นหนึ่งเดียวกับรัฐบาล คือยุทธศาสตร์ ไม่ต้องป่าวประกาศในทุกเรื่องให้ศัตรูรู้”
ศึกนอก เราเหนือกว่าในทุกมิติ สิ่งที่น่ากลัวคือ ศึกใน
คนไทยบางพวก ยอมเป็นทัพเสริมให้ข้าศึก ปั่นกระแส โจมตีรัฐบาลและครอบครัว “ชินวัตร”
จนลืมไปว่า นี่คือ“ศึก”ระหว่างประเทศ ไม่ใช่เวทีหาเสียง
“ฮุน เซน ไม่ต้องเหนี่ยวไกแม้แต่นัดเดียว เขาเพียงรอให้เราฆ่ากันเองด้วยน้ำลาย”
แล้วประเทศก็จะพัง จากข้างใน
ไม่ว่าท่านจะรักหรือเกลียดทักษิณ จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนายกอิ๊งค์
แต่เมื่อชาติอยู่ในศึก ธงชาติไทยต้องมาก่อน “ธงพรรค” และ “ธงพวก”
สิ่งที่เรากำลังปกป้องในวันนี้ ไม่ใช่เพียงรัฐบาล
แต่คือเส้นทาง ประชาธิปไตยที่ประชาชนสร้าง และอนาคตของ“ไทย”ทั้งชาติ
