แม่ทัพภาค 2 ลั่น มีหลักฐานเชิงประจักษ์ กัมพูชาวางระเบิดใหม่ พร้อมนำคณะทูต ดูจุดเกิดเหตุ

มทภ.2 นำคณะทูต ดูจุดเกิดเหตุ ทหารไทยเหยียบกับระเบิด ลั่น มีหลักฐานเชิงประจักษ์ กัมพูชาวางใหม่ สั่งงดเดินเท้าลาดตระเวน ชี้สร้างรั้วกั้น ทำได้บางจุด ยอมรับชายแดนไทย-กัมพูชา เกือบ 1,000 กิโลเมตร
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึงกรณีกระทรวงการต่างประเทศจะนำคณะทูตที่เป็นผู้แทนจากสถานทูตประเทศภาคีของ Ottawa Convention ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ ที่บริเวณผามออีแดง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป และการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 2 ในพื้นที่ภูมะเขือว่า
เราพร้อมอยู่แล้วที่จะให้ผู้แทนนานาชาติ เข้าไปดูพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อให้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ เราได้เก็บข้อมูลหลักฐานเอาไว้หมดแล้ว ซึ่งชี้ชัดได้ว่า ทหารกัมพูชาเป็นผู้วางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในเขตอธิปไตยของไทย ทำทหารไทยบาดเจ็บหลายราย
“มีทุ่นระเบิดที่เราเก็บได้ และจะพาไปดูจุดเกิดเหตุ ที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่กัมพูชาวางเอาไว้ ซึ่งเป็นแผ่นดินไทยและเป็นระเบิดที่นำมาวางใหม่ ขณะนี้เราได้ทำการเคลียร์พื้นที่ปลอดภัยแล้ว” พล.ท.บุญสินกล่าว
พล.ท.บุญสินกล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่อื่นที่จำเป็นต้องใช้ทหารลาดตระเวนนั้น ในระหว่างนี้สั่งการให้เฝ้าตัวทางไกลก่อน ยังไม่ให้เข้าไปพื้นที่ หากเครื่องมือ อุปกรณ์การตรวจทุ่นระเบิดยังไม่เพียงพอ แต่หากมีความจำเป็นต้องลาดตระเวนให้ใช้เทคโนโลยี โดรน เฝ้าตรวจไปก่อนแทนการลาดตระเวน เพราะไม่คุ้ม พร้อมทั้งใช้ลวดหนามหีบเพลงที่ได้รับบริจาคกับประชาชนขวางกั้นให้ทั่วถึงทั้งหมด
เมื่อถามถึงกรณี โซเชียลมีเดียแชร์รั้วลวดหนามหีบเพลงที่แข็งแรงของประเทศเพื่อนบ้านกับกัมพูชา ของไทยมีโอกาสที่จะสร้างแบบนั้นได้หรือไม่ พล.ท.บุญสินกล่าวว่า อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการในอนาคต ซึ่งหากจะสร้างรั้วแบบนั้น ต้องได้รับความยินยอมจากกัมพูชา ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราทำได้ ซึ่งบางจุดที่มีการปักปันเขตแดนชัดเจนแล้วของไทยก็ทำได้เช่นกัน ซึ่งอยากให้ทำ และทยอยทำไปเรื่อยๆ ได้แค่ไหนเอาแค่นั้น
ยอมรับว่าชายแดนไทย-กัมพูชา ยาวมากเกือบ 1,000 กิโลเมตร คือต้องใช้งบประมาณสูง หากทำได้เช่นนั้น จะสามารถแก้ไขปัญหา ลดการลาดตระเวน การเฝ้าตรวจ ใช้เทคโนโลยีเป็นกล้องวงจรปิด ก็จะลดภาระงานของกำลังพล สำหรับปัญหาเรื่องโดรนบินล้ำแดน อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา