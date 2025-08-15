อิ๊งค์ เข้าสภาวันที่ 3 ยังปิดปากเงียบ ไม่ตอบปมแจงศาลรธน. โพสต์ไอจีทิ้งปริศนา ขอกำลังใจ

อิ๊งค์ เข้าสภาวันที่3 รูดซิปไม่ตอบ ปมแจงศาลรธน. โพสต์ไอจี ทิ้งปริศนา ขอกำลังใจ
เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 15 สิงหาคม ที่รัฐสภา น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.วัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางเข้ารัฐสภา เพื่อติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 วาระ 2-3 ในวันสุดท้าย ก่อนที่จะลงมติ
โดยมี น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ส.ส.เพื่อไทย รอรับจำนวนมาก โดย น.ส.แพทองธารยังมีสีหน้าสดชื่น ยกมือไหว้แล้วยิ้มทักทายสื่อ แต่ยังปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคลเพิ่มเติม ในวันที่ 21 ส.ค.นี้ นายกฯจะตัดสินใจไปด้วยตัวเองหรือไม่ ซึ่ง น.ส.แพทองธารหันมายิ้ม แต่ไม่ตอบคำถาม เมื่อถามย้ำว่า ได้ส่งคำแถลงปิดคดีต่อศาลไปแล้วหรือยัง น.ส.แพทองธารไม่ตอบคำถาม ก่อนที่จะเดินขึ้นห้องรับรอง อาคารรัฐสภา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงดึกวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา น.ส.แพทองธารได้โพสต์ภาพทางไอจีสตอรี่ บัญชีส่วนตัว inghin21 พร้อมเพลงประกอบ Ordinary ข้อความระบุว่า “Everything you do, comes back to you. Do good. Be good. (ทุกสิ่งที่คุณทำ จะย้อนกลับมาหาคุณ จงทำดี เป็นคนดี)”
และต่อมาได้โพสต์ไอจีสตอรี่ เป็นภาพการ์ตูนเป็ดโดนัล ดักส์ ถือดอกไม้ให้เต่า พร้อมข้อความว่า
“If you have the chance to make people happy, just do it. Sometimes people are struggling silently. Maybe, your act of kindness can make their day.” (ถ้าคุณมีโอกาสทำให้คนอื่นมีความสุข ก็จงทำ บางครั้งผู้คนกำลังเผชิญความยากลำบากอย่างเงียบๆ บางทีการกระทำเล็กๆ ของคุณอาจทำให้วันของเขาสดใสขึ้น)
ด้านล่างมีคำว่า Kindness is free (ความเมตตาเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเสียเงิน) พร้อมอีโมจิหน้ายิ้ม
ทั้งนี้ เป็นที่สังเกตว่า น.ส.แพทองธารเคยแชร์ข้อความในลักษณะนี้ ในช่วงที่ถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกฯ กรณีคดีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฯฮุน เซน
