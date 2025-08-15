สุขุม ฟันธง ‘เขากระโดง’ เกมการเมืองรับเลือกตั้ง แนะ ‘อธิบดีที่ดิน’ ดู ‘ยงยุทธ’ เป็นบทเรียน

การเมือง

สุขุม ฟันธง ‘เขากระโดง’ เกมการเมืองรับเลือกตั้ง วัดใจ ‘อธิบดีที่ดิน’ แนะดู ‘ยงยุทธ’ เป็นบทเรียน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ความเห็นกรณีปัญหาที่ดินเขากระโดงว่า เรื่องนี้มีมิติทางการเมืองอย่างชัดเจน โดยฝ่ายเพื่อไทยต้องการใช้เรื่องนี้เป็นจุดขาย เป็นผลงาน เป็นการทำลายคู่แข่ง แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อข้อกฎหมาย จำเป็นต้องหาผู้ลงนาม ซึ่งตำแหน่ง “อธิบดีกรมที่ดิน” จะถูกจับตาเป็นพิเศษ เพราะต้องตัดสินใจว่าจะยอมรับภาระนี้หรือไม่

รศ.ดร.สุขุม กล่าวต่อว่า ในอดีตเคยมีกรณีของนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตรองนายกฯ ที่ถูกนำมาใช้เป็นบทเรียนเตือนใจ นายยงยุทธก็เคยทำเรื่องที่ดิน แล้วตอนจบเป็นอย่างไร เรื่องเขากระโดงเป็น “เกมการทำลายคู่แข่ง” มากกว่าความขัดแค้นส่วนตัว เนื่องจากฐานเสียงทางการเมืองของทั้งสองฝ่ายอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน และอยู่ในปีกการเมืองเดียวกัน

“ตอนนี้พรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทย ยกระดับจากคู่แข่งเป็นศัตรูเต็มตัว ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทย กับพรรคประชาชนนั้น ฝ่ายเพื่อไทยประเมินว่าอย่างไรก็ได้ ส.ส.ไม่ถึงครึ่งสภา จึงมุ่งเน้นตัดกำลังภูมิใจไทยก่อน เพราะถ้าภูมิใจไทยทำคะแนนแซงได้จะเป็นปัญหาใหญ่” รศ.ดร.สุขุม กล่าว

ทั้งนี้ รศ.ดร.สุขุม มองว่าการเคลื่อนไหวในกรณีเขากระโดงเป็นเพียง “การแก้เกมเฉพาะหน้า” เพื่อสกัดคู่แข่ง ก่อนการเลือกตั้งที่อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาด

“ใครว่าเลือกตั้งช้า ผมว่ามีสิทธิเกิดปีนี้ ถ้าจะทำอะไรก็ต้องรีบทำ” รศ.ดร.สุขุม กล่าว

