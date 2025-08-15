ภูมิธรรม ย้ำ เรื่องเปิดปิดด่าน ชายแดนไทย-กัมพูชา ขอรอผลการประชุมRBC – GBC

ภูมิธรรม ย้ำ เรื่องเปิดปิดด่าน ชายแดนไทย-กัมพูชา ขอรอผลการประชุม RBC และ GBC ก่อน เชื่อไทยได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกมากกว่า
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 68 เวลา 10.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ที่แม่ทัพภาคที่สองระบุว่า จะไม่เปิดด่านจนกว่าตนเองจะเกษียณนั้น ว่า รัฐบาลมีแนวทางอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ต้องรอให้การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC และ การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค หรือ RCB ให้เกิดขึ้นก่อน ซึ่งต้องเป็นไปตามกระบวนการ
เมื่อถามถึง ประเด็นที่มีเสียงเรียกร้องบางส่วนให้มีการทำรั้วเป็นกำแพงแบ่งเขตชายแดนชัดเจนไปนั้น นายภูมิธรรมกล่าวว่า ขอรอการเจรจาก่อน
เมื่อถามถึง การที่กระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งหนังสือถึงผู้สนับสนุนกัมพูชาให้ยกเลิกการสนับสนุนนั้น นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไทยพยายามเสนอข้อเท็จจริง และได้ยื่นประท้วงไปแล้ว ว่าฝ่ายกัมพูชาได้ละเมิดสนธิสัญญาออตตาวา ซึ่งจะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุม RBC และ GBC ด้วย
ทั้งนี้ การยื่นฟ้องต่อองค์กรต่างๆของฝ่ายไทยนั้น รัฐบาลได้ติดตาม และบางองค์กรได้เรียกประชุมเพื่อพูดคุยกัน แม้จะมีกระบวนการทางการทูตอยู่แล้ว แต่ต้องมีการเก็บหลักฐานทั้งหมด และนำมาใช้ในเวลาที่เหมาะสม ขณะนี้ ไทยได้ทำความเข้าใจกับนานาประเทศ พร้อมเชิญทูตลงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย เชื่อว่าไทยได้ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกมากกว่า เพราะมีดำเนินการเป็นขั้นตอน และเป็นไปตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวถามถึง เรื่องพลทหารก่อเหตุยิงประชาชนได้รับบาดเจ็บ 2 คน ที่จังหวัดสุรินทร์ นายภูมิธรรม กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่ดูแลอย่างใกล้ชิดและจริงจัง โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมถึงทีมจากกรมสุขภาพจิต เข้าไปดูแลพลทหารและบุคลากรในพื้นที่ที่มีความเครียดแล้วตั้งแต่ต้น