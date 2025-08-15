ทัพภาค 2 รุดเยี่ยมคนเจ็บ หลังพลทหาร หนีแนวหน้าก่อเหตุ ก่อนทำอัตวินิบาตกรรมตัวเอง

ทบ. คาดพลทหารก่อเหตุยิงชาวบ้าน ทำอัตวินิบาตกรรม เร่งชันสูตรพลิกศพเพื่อความชัดเจน
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.ต.หญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล ผู้ช่วยโกษกกองทัพบก (ทบ.) เปิดเผยถึงเหตุการณ์ช่วงเช้ามืดวันที่ 15 ส.ค. หน่วยทหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เร่งติดตามค้นหา พลทหารรัฐภูมิ เทพศิริ สังกัดกองร้อยทหารราบที่ 1623 หลังออกจากที่ตั้งหน่วยพร้อมอาวุธปืนโดยไม่ทราบสาเหตุตั้งแต่ช่วงกลางดึก และภายหลังก่อเหตุใช้อาวุธปืน ทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ในพื้นที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
ล่าสุดเจ้าหน้าที่พบพลทหาร ดังกล่าวเสียชีวิตในบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการอัตวินิบาตกรรม เนื่องจากพบหมวกเหล็กและอาวุธประจำกายวางอยู่ข้างลำตัว ขณะนี้กองทัพภาคที่ 2 ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและนิติเวชอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และชันสูตรพลิกศพ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในกระบวนการสืบสวนตามกฎหมาย และเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บอย่างดีที่สุดต่อไป
ล่าสุด กองทัพภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้ ร.อ.มานพ สีสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 เข้าเยี่ยมและติดตามอาการ ของ นายอนุวัตน์ สิงห์ชัย อายุ 32 ปี ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุถูกยิงบริเวณหน้าอกขวาทะลุสีข้างขวา ทำให้ปอดแตก ขณะนี้แพทย์ให้การรักษาอาการปลอดภัยแล้ว พร้อมทั้งได้พูดคุยให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติ ชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาในขั้นต่อไป