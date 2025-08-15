รักชนก เปิดต่อ 16 หน่วยงานรัฐ ของบ 3.4 หมื่นล้าน ตั้งทีมอาสาสมัครอื้อ มีทั้ง ดิจิทัล-เกษตร

รักชนก เปิดต่อ 16 หน่วยงานรัฐ ของบ 3.4 หมื่นล้าน ตั้งอาสาสมัคร ละเอียดยิบ อาสาดิจิทัล-เกษตร
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นางสาวรักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ได้โพสต์เฟซบุ๊ก กรณีงบประมาณ อาสาสมัคร หลังจากได้อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้
“เชิญทัวร์ มาลงได้ฮะ แต่ก่อนพิมพ์ว่ากันแรงๆ อยากให้อ่านให้จบก่อน ทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน
ต่อจากที่อภิปรายไว้ เรื่องอาสาสมัคร ที่กลายเป็นเครื่องมือทำโอเปอร์เรชั่นทางการเมือง
ถาม : ทุกคนรู้ไหมว่า งบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับอาสาสมัครจากทุกกระทรวงในปี69 คิดเป็นเงินเท่าไหร่
ตอบ : 34,583 ล้านบาท ย้ำ ล้านบาท! เอาง่ายๆว่าทั้งงบประมาณและจำนวนบุคลากร สามารถตั้งเป็นกระทรวงอาสาสมัครแแห่งประเทศไทยได้เลย เม็ดเงินทั้งหมดคิดเป็นเกือบ 1% ของงบประมาณ เกือบเท่างบกระทรวงทรัพฯ ทั้งกระทรวง เทียบกับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เบี้ยเด็กเล็ก) ยังได้แค่เพียง 16,267 ล้านบาท เท่านั้น
ใน 34,583 ล้านบาทนี้ หากหักค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพรานประมาณ 3,500 ล้านบาท และ ค่าตอบแทนอาสารักษาดินแดน 4,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นภาระกิจอาสาคนละแบบกันและวัตุประสงค์แตกต่างกัน จะเหลือประมาณ 27,000 ล้านบาท
ถาม : รู้หรือไม่ ในจำนวน 27,000 ล้านบาท เป็นงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กี่บาท ?
ตอบ : เป็นค่าใช้จ่าย อสม. ปีละประมาณ 25,000 ล้านบาท และ อสส. ซึ่งก็คือ อสม. ที่อยู่ในกรุงเทพ อีกปีละประมาณ300 ล้าน
โดยจำนวน อสม. และ อสส. ทั่วประเทศมีประมาณ 1,050,000 คน (เยอะมากกก)
รวมๆแล้ว
ปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ อสม.+ อสส
= 25,864 + 226 = 25,762 ล้านบาท
ปี 2568 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ อสม.+ อสส
= 25,862 + 322 = 26,184 ล้านบาท
ปี 2569 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ อสม.+ อสส
= 25,773 + 339 = 26,112 ล้านบาท
แต่ แต่ แต่ ทุกท่านทราบไหมว่า เมื่อก่อนงบประมาณ อสม. อสส. ไม่ได้มากมายขนาดนี้
ข้อมูล ปี 2562
งบ อสม. + อสส. (เมื่อก่อนตั้งงบไว้ที่กระทรวงมหาดไทย) 7,624 + 108 = 7,732 ล้าน
ข้อมูล ปี 2563 – 2564
รวมยาก เพราะตั้งงบไว้ที่ อบจ. แต่ละตั้งหวัด
ข้อมูล ปี 2565
งบ อสม. + อสส. คือ 12,503 + 148 = 12,651 ล้านบาท
ข้อมูล ปี 2565
งบ อสม. + อสส. คือ 12,502 + 136 = 12,638 ล้านบาท
*ต่อมา มีนาคม ปี 2566 รัฐบาลประยุทธ์ได้มีมติ ครม.เพิ่มเงิน อสม. และ อสส. จาก 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท ซึ่งเป็นช่วงก่อนการเลือกตั้ง พอดี๊พอดี จะบอกว่าไม่หวังผลอะไรทางการเมือง บอกกระบือกระบือยังส่ายหน้า
ด้วยความเคารพต่อพ่อแม่พี่น้อง อสม. และ อสส. ไอซ์ ทราบดี หลายคนเป็นโหวตเตอร์พรรคประชาชน สนับสนุนพวกเราเสมอมา พวกเราไม่ได้จะเสนอให้ตัดหรือลดสิ่งที่ท่านเคยได้ เรารู้ว่าหลายคน ทำงานกันหนักมากเมื่อเทียบกับเงินที่ได้ แต่เราต้องยอมรับกับก่อนว่า การเพิ่มเงินให้กับ อมส. อสส. ในช่วงใกล้เลือกตั้งทั้เกิดขึ้นนั้น เป็นการหวังผลทางการเมืองหรือไม่?
ซึ่งการกระทำเช่นนี้มันเป็นภาระงบประมาณที่มากมายมหาศาลและเป็นอย่างต่อเนื่อง โดยเราต้องใช้เงินเพิ่มจากเดิม 12,000 – 15,000ล้าน ต่อปี คิดดูว่าเกือบเท่าเบี้ยเด็กเล็กเลย ลองจินตนาการกันดูว่าเอาไปทำอะไรได้บ้าง เศรษฐกิจ การศึกษา พัฒนาคน หรือโบะให้เด็กเล็กเท่าอีกเท่าก็ยังได้
และการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. ที่ผ่านมา ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า ฝ่ายการเมือง ใช้เครื่องมือเครือข่ายอาสาสมัครนี้ทำอะไรได้บ้าง ไม่ต้องให้พูดชัดๆทุกคนคงจินตนาการออก ส.ว. หลายๆคนทุกวันนี้มาจากไหน? ดังนั้นมันถูกต้องไหม กับการที่เอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศ ไปสร้างเครือข่ายให้ฝ่ายการเมืองได้ใช้ประโยชน์ อสม. อสส. ดีดีที่ตั้งใจทำงานมีเยอะมาก แต่คนที่ยอมเป็นมือเป็นไม้ให้ฝ่ายการเมืองทำเรื่องสกปรก ก็มีปะปนอยู่ในอาสาสมัครเหล่านี้ด้วย
แน่นอนพอเห็นเช่นนี้แล้ว กระทรวงอื่นๆก็คงจะตาลุกวาว มันถึงได้งอกมาเป็น อาสาสมัครพัฒนาสังคม อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
อาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด อาสาสมัครของกรมทางหลวงชนบท อาสาสมัครกระทรวงเกษตร มีทุกกรม ยุวชนอาสา ของ อว. อาสาพัฒนามาตุภูมิ ศอบต. และ อาสาสมัครดิจิตอล ซึ่งต้องกลับมาตั้งคำถามกันให้ชัดว่าบางอันมีทำไม แล้วที่สำคัญในหลายๆพื้นที่ 1 คนเป็นทุกตำแหน่ง รับจบและรับเงินสนับสนุนเต็มจำนวน ข้อมูลจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) มีประมาณ 400,000 คน ซึ่งครึ่งนึงในจำนวนนี้ก็ซ้ำกัน อสม. ด้วย
เริ่มจากการตั้งอาสาสมัครขึ้นมาก่อนในแต่ละกระทรวง จากนั้นตั้งโครงการจัดอบรมให้ความรู้อะไรกับสักนิดหน่อย จากนั้นก็มอบหมายงานอะไรให้ทำ พอเริ่มมีเครื่องข่ายก็ตั้งงบประมาณมาจ่ายเงินให้ แล้วก็เพิ่มให้เรื่อยๆ ตอนนี้ราวกับว่าทุกกระทรวง มี อสม. อสส. เป็นต้นแบบ แต่ทุกคนลองนึกดูเอาเองแล้วกัน ว่าถ้าทำแบบนี้กันหมด ต่อไปเราจะไม่เหลืองบประมาณไปพัฒนาอะไรแล้ว ต้องเอามาจ่ายเป็นค่าคน ซึ่งทุกวันนี้ เงินงบปมาณ 3 ใน 4 ส่วน เป็นค่าใช้จ่ายประจำ เงิน 3.78 ล้านล้านปีนี้ เราเหลือช่องว่างงบประมาณในการดำเนินนโยบายไม่ถึง 1ล้านล้าน เราคงไม่อยากเพิ่มค่าใช้จ่ายประจำอีกเพราะนั่นหมายถึงเราจะไม่มีเงินไปพัฒนาเรื่องอื่นๆเลย
ประเทศเรามีประชากร 65 ล้านคน เรามีข้าราชการเกือบ 2 ล้านคนและมีกำลังคนภาครัฐทั้งหมดประมาณ 4 ล้านคน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็รวมอาสาต่างๆนี้ด้วย ขอถามทุกคนว่าท่านรู้สึกไหมว่าได้รับบริการภาครัฐแบบ บุคลากรภาครัฐ 1 คน ต่อประชากร 20 คน (ญี่ปุ่น มีประชากร 120 ล้านคน มีข้าราชการ 5 แสนคน)
นอกจากนี้ ยังได้เปิดตารางงบอาสาทุกกระทรวง ไม่รวมอาสาสมัครรักษาดินแดนและอาสาสมัครทหารพราน จากกระทรวงมหาดไทยและกลาโหม