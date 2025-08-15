ทวี พา ส.ส.ประชาชาติ พบ ‘อิ๊งค์’ เจ้าตัวลั่นกำลังใจดี​ พร้อมคุยแก้ปัญหา-พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

” อิ๊งค์“ ปลื้ม ”ทวี” พา “สส.ประชาชาติ ให้กำลังใจ เจ้าตัว ลั่น กำลังใจดี! พร้อมคุยแก้ปัญหา-พัฒนาจชต.
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 12.00 น. ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.วัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้พบกับ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาติ นำสส.พรรคนายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา และเลขาธิการพรรคประชาชาติ เข้าพบพูดคุยให้กำลังใจ น.ส.แพทองธาร
โดยพ.ต.อ.ทวี เปิดเผยว่า เข้าพบเพื่อให้กำลังใจนายกฯ ซึ่งนายกฯมีกำลังใจดี ฝากความคิดถึงและห่วงใยถึงประชาชน และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายกฯฝากให้กำลังใจและเห็นถึงศักยภาพที่ดีของจังหวัดชายแดนภาพใต้ พร้อมระบุว่าจะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างมีเสถียรภาพที่มั่นคง ขณะที่ตนก็ได้แจ้งว่า ประชาชนในพื้นที่ยังรักนายกฯอยู่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นเวลาประมาณ 12.30 น. น.ส.แพทองธาร ได้ให้รถวนรับที่ชั้นใต้ดินเดินทางออกจากรัฐสภาและเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงวัฒนธรรม