สุชาติ ชี้ ปม วัดพระบาทน้ำพุ หน่วยงานเข้าตรวจสอบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานใดๆ

“สุชาติ” ชี้ ปมวัดพระบาทน้ำพุ หน่วยงานเข้าตรวจสอบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานใดๆ
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 68 เวลา 14.03 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติตันเจริญ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยถึง ประเด็นวัดพระบาทน้ำพุว่า เบื้องต้นได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว ร่วมกับทางจังหวัด พระ และส่วนต่างๆ ซึ่งขณะนี้ตำรวจก็เข้าไปจัดการอยู่ และได้ให้เข้าไปดูว่ามีอะไรจะต้องรายงานอีกหรือไม่ ซึ่งเบื้องต้นในขณะนี้ตนยังไม่ได้รับรายงานใดๆเลย
เมื่อถามย้ำว่าขณะนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังไม่ได้รับรายงานใดๆ กลับมาใช่หรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า ยังไม่ได้ได้รับรายงาน ขอดูอีกสักพักอาจจะมีรายงานเข้ามาก็ได้ อย่างไรก็ตามตนจะรายงานให้ทราบต่อไป