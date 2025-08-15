ปชน.บี้หั่นงบบ้านพักหรู บิ๊กตร. คาใจผบ.ตร.ตัดงบ แต่มาขอคืน-เปลี่ยนเป็นบ้าน ขรก.ระดับสูง

“ทนายแจม” เสนอหั่นงบโครงการบ้านพักบิ๊ก ตร. อ้างเพื่อหลบภัยแต่มีห้องจัดเลี้ยงเหมือนวัง จับพิรุธ ผบ.ตร.ตัดงบแต่ภายหลังขอคืน-เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นบ้าน ขรก.ระดับสูง-รับรองแขก ตปท.
เมื่อเวลา 13.50 น. วันที่ 15 สิงหาคม ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 วาระ 2-3 น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน อภิปรายงบประมาณมาตรา 27 ในสัดส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยระบุว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เมื่องบประมาณเข้ามายังคณะกรรมาธิการงบประมาณ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มักจะบอกว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอ โดยในปีงบประมาณ 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 125,788 ล้านบาท เมื่อดูรายละเอียดงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะพบว่าเป็นงบบุคลากร ประมาณ 89,000 ล้านบาท งบก่อสร้างอาคาร ประมาณ 5,000 ล้านบาท และงบเช่ารถประมาณ 3,000 ล้านบาท เหลืองบประมาณในการบริการประชาชนไม่เท่าไร
สำหรับโครงการที่ไม่จำเป็น เช่น หลักสูตร Local Cat จำนวน 298 ล้านบาท มีการชี้แจงในคณะกรรมาธิการว่าไม่สามารถปรับลดได้ โดยในจำนวน 298 ล้านบาท เป็นค่าเครื่องแบบ กว่า 40% หรือ 119 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เหลือในการฝึกอบรมก็ไปทับซ้อนกับค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธี ที่แต่ละปีขอมาในหลักร้อยล้านบาทอยู่แล้ว
น.ส.ศศินันท์กล่าวว่า ตำรวจได้ตอบในคณะกรรมาธิการบ่อยครั้งว่างบเครื่องแบบมีความจำเป็น เนื่องจากจะต้องไปถวายความปลอดภัยและถวายความดูแลแก่พระบรมวงศานุวงศ์ แต่เมื่อไปดูคำสั่งแต่ละครั้งที่ให้ตำรวจผ่านหลักสูตร Local Cat ไปทำงานก็ไม่ได้ใส่เครื่องแบบ แต่ให้ใส่เครื่องแบบที่สามารถปะปนกับประชาชนได้ ยิ่งไปกว่านั้นการให้พนักงานสอบสวนไปอบรมในหลักสูตรนี้ยังเสี่ยงต่อการผิดมาตรา 92 พ.ร.บ.ตำรวจฯ ด้วย
น.ส.ศศินันท์เปิดเผยข้อมูลคฤหาสน์ใจกลางเมือง 91.4 ล้านบาท หรือบ้านพักข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นโครงการใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการของ ตร.และเป็นที่หลบภัยสำหรับข้าราชการระดับสูง เมื่อเกิดความไม่สงบ เนื่องจากหากมีการชุมนุมทางการเมือง เพราะตำรวจอาจเป็นเป้าหมายสำคัญของผู้ไม่หวังดี
เมื่อดูงบประมาณกลับกลายเป็นบ้านพักของ ผบ.ตร.และรอง ผบ.ตร.ทั้ง 6 คนมากกว่าอาคารของตำรวจท่องเที่ยวกว่า 70 ครอบครัว เมื่อดูแปลนจะพบว่าอยู่กันเป็นกระจุก หากมีผู้บุกมาทีเดียวก็เรียบร้อยทั้ง 7 คน น่าสงสัยว่าสร้างเพื่อหลบภัยจริงหรือไม่ ดูจากแปลนแล้วน่าจะเป็นวังมากกว่า ขณะที่งบประมาณตกแต่งภายในบ้านพักของ ผบ.ตร.สูงถึง 23.9 ล้านบาท ส่วนงบประมาณการตกแต่งบ้านของรอง ผบ.ตร. 7 ล้านบาทต่อหลัง
ทั้งนี้ หากดูในรายละเอียดจะพบห้องจัดเลี้ยงและห้องจัดเลี้ยงกลางแจ้ง จึงตั้งคำถามว่าหลบภัยกันแบบใดถึงมีงานกาลาดินเนอร์ด้วย โดยเมื่อวานนี้ (14 สิงหาคม) สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการออกมาแถลงข่าวว่า ผบ.ตร.ได้มีการตัดงบประมาณส่วนนี้ เนื่องจากคิดถึงประชาชนและสวัสดิการของตำรวจชั้นผู้น้อย คำถามคือ ผบ.ตร.สั่งให้ตัดงบตอนไหน ในเมื่อท่านไม่ได้อยู่ในห้องงบประมาณ เรื่องนี้มีการตั้งคำถามจากคณะกรรมาธิการหลายท่าน ทำให้ท่านต้องตัดงบนี้ออกไป หากท่านคำนึงถึงสวัสดิการของตำรวจชั้นผู้น้อยคงจะไม่เสนอมาตั้งแต่แรก
น.ส.ศศินันท์กล่าวว่า ยิ่งไปกว่านั้นกลับมีการชี้แจงอุทธรณ์โครงการดังกล่าวในคณะกรรมาธิการงบประมาณชุดใหญ่ เพื่อขอคืนงบประมาณส่วนนี้ และให้เหตุผลต่างไปจากเดิมโดยระบุว่า เป็นบ้านพักของข้าราชการระดับสูงที่ไม่มีบ้านพักในกรุงเทพมหานคร และเอาไว้รับรองผู้มาติดต่อราชการจากต่างประเทศ ซึ่งถือว่าไม่จำเป็น จึงขอเสนอปรับลดงบประมาณครึ่งหนึ่งจาก 298 ล้านบาท เหลือ 149 ล้านบาท
