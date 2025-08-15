เริ่มแล้ว ประชุมRBC จ.ตราด เน้นพูดคุยตามกรอบ 13 ข้อ เก็บกู้ทุ่นระเบิด – ปราบสแกมเมอร์

เริ่มแล้วประชุมคณะกรรมการ RBC (ระดับเลขานุการ) จ.ตราด พูดคุยตามกรอบ 13 ข้อ และการเก็บกู้ทุ่นระเบิด – ปราบสแกมเมอร์
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค RBC (Regional Border Committee) ไทย-กัมพูชา (ระดับเลขานุการ) พื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด เริ่มขึ้นที่ จ.ตราด ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2568 ใช้สถานที่ภายในห้องประชุมโรงแรมทะเลภู อ.คลองใหญ่ เป็นสถานที่ประชุม
ฝ่ายไทยมี พล.ร.ท.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด (ผบ.กปช.จต.) เป็นหัวหน้าคณะ
ส่วนฝ่ายกัมพูชา มี พล.ต.อุย เฮียง ผู้บัญชาการทหารภูมิภาค ที่ 3 เป็นหัวหน้าคณะ และมี คุณหญิง มิถุนา ภูทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง /พล.ต.มุม ซาเมอดี รอง ผบ.ภท. 3 / พล.ร.ต.สด ซาเรือน รอง ผบ./เสธ.นปก.ซฟ (กองทัพเรือ) /พล.ต.ต.กวง โมโน ผบ.ตำรวจ จ.เกาะกง และคณะรวมทั้งหมด 17 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
วันนี้จะเป็นการประชุมในระดับ เลขานุการ หลังจากนั้นวันพรุ่งนี้ (16 ส.ค.68) จะเป็นประชุมในระดับผู้บัญชาการทั้งสองฝ่าย ซึ่งสาระสำคัญในการประชุมประกอบด้วย ข้อตกลง 13 ข้อ ที่ทั้งไทยและกัมพูชาได้ประชุม GBC ร่วมกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐ มาเลเซีย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา และมี 2 ประเด็นที่ต้องพูดคุยเพิ่มเติม คือ เรื่องการเก็บกู้ระเบิด และการปราบปรามสแกรมเมอร์ ส่วนประเด็นเรื่องเศรษฐกิจหรือการผ่อนปรนให้เปิดด่านเพื่อการค้าขายหรือการท่องเที่ยวจะยังไม่มีการพูดคุยกัน ในครั้งนี้
สำหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค : RBC (Regional Border Committee) ไทย-กัมพูชา (ระดับเลขานุการ) ฝั่ง จ.สระแก้ว จะมีขึ้นในวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2568 ระหว่าง กองทัพภาคที่ 1 และบัญชาการทหารภูมิภาค ที่ 5 ส่วนฝั่งอีสานใต้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาค ที่ 2 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2568 กับ กองทัพภาคที่ 2 กับบัญชาการทหารภูมิภาค ที่ 4 ส่วนสถานที่ต้องรอทางฝ่ายกัมพูชายืนยัน อีกครั้ง
สำหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค : RBC (Regional Border Committee) ในแต่ละพื้นที่นั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง ของความสำเร็จจากการเจรจาหยุดยิงภายใต้กรอบข้อตกลงจากการประชุม GBC
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมทะเล โต้ ส.ส.นิติพล แจงโครงการหัวหาดเทียม ช่วยปชช.ใช้ประโยชน์จากชายหาด ไม่เอื้อประโยชน์ รมต.
- วิพุธ เซ็นตั้ง ขวัญนภา พลายมนต์ เป็นเลขานุการ ปธ.สภากทม.
- พริษฐ์ ชงหั่นงบหลักสูตร บยส. ศาลยุติธรรม 16 ล้าน ชี้ เสี่ยงสร้างระบบอุปถัมภ์
- รองผช.รมว.กลาโหมมะกัน ชี้ เขมรได้เปรียบไทย สงครามข่าวสาร แต่รับปากจะช่วยทบ.ยืนยันข่าวที่ถูกต้อง