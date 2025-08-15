ปชน. เคาะส่ง แม้ว สุทัศน์ ยาละ ลงสู้เพื่อไทย เลือกตั้งซ่อมเชียงราย แทน พิเชษฐ์

‘พรรคประชาชน’ เคาะส่ง ‘แม้ว สุทัศน์ ยาละ’ ลงเลือกตั้งซ่อมเชียงรายหลัง ‘พิเชษฐ์’ ถูกฟัน
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พรรคประชาชนประกาศส่ง นายสุทัศน์ ยาละ หรือ แม้ว เป็นผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชน ในการเลือกตั้งซ่อมเขต 7 จังหวัดเชียงราย
โดยในพรุ่งนี้ (16 ส.ค.) เวลา 09.00 น. นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน จะนำนายสุทัศน์ไปสมัครรับเลือกตั้ง ที่ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ประวัติการศึกษาของ นายสุทัศน์ ยาละ
- 2563 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2568 (อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ) ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประวัติการการทำงาน
- ผู้ประกอบการร้านคราฟต์เบียร์ ร้านเหนือสุด แทปรูม จังหวัดเชียงราย
- เจ้าของกิจการโรงแรมเดซี่ จังหวัดเชียงราย
การทำงานการเมือง
- 2568 คณะกรรมการภาคประชาชน สำนักงานอัยการจังหวัดเทิง จังหวัดเชียงราย
- 2567 คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตารวจภูธร อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
- 2567 ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
- 2564-2567 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลหล่ายงาว จังหวัดเชียงราย
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ได้มีมติส่ง นายสง่า พรมเมือง สมาชิกสภาจังหวัดเชียงราย ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม โดยจะมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย ดำเนินการเรื่องการลงพื้นที่หาเสียง