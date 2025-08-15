เลขาป.ป.ช. ยันคดีถุงยังชีพ ยังอยู่ในกรอบเวลา ชี้พีระพันธุ์ จะมาแจงเอง หรือส่งเอกสารแทนก็ได้

‘สาโรจน์’ เผย คดีถุงยังชีพ ‘พีระพันธุ์’ อยู่ในชั้นแก้ข้อกล่าวหา ยังอยู่ตามกรอบเวลา สามารถชี้แจงเอง หรือส่งเอกสารแทนได้
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีกล่าวหา นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กระทำฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีแจกถุงยังชีพช่วยเหลือน้ำท่วม แปะรูปภาพและชื่อของตนเองอยู่บนถุงยังชีพ จากการสนับสนุนจากรัฐวิสาหกิจ ว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา จากนี้ขึ้นอยู่กับว่านายพีระพันธุ์จะเข้ามาแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจา หรือทำหนังสือแจ้งแทน ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาให้กับนายพีระพันธุ์ไปแล้ว เนื่องจากเจ้าตัวไม่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา
เมื่อถามถึงขั้นตอนการแก้ข้อกล่าวหา นายสาโรจน์กล่าวว่า ขณะนี้ยังอยู่ในกรอบเวลาตามระเบียบของ ป.ป.ช. ส่วนการชี้มูลความผิด ในคดีอื่นๆ นั้น ยังไม่มีการชี้มูลเรื่องใดเพิ่มเติม
