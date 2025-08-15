ชยพล แจงดราม่าไส้ไก่ ข้องใจ ขอให้ใช้ของมีคุณภาพจะห้ามทำไม ชี้กองทัพควรช่วยพูดด้วยซ้ำ

ชยพล แจงดราม่าไส้ไก่ ข้องใจ ขอให้ใช้ของมีคุณภาพจะห้ามทำไม ชี้กองทัพควรช่วยกันส่งเสียงด้วยซ้ำ
จากกรณี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 วาระ 2-3 โดยตอนหนึ่ง นายชยพล สท้อนดี ส.ส.กทม พรรคประชาชน (ปชน.) ได้กล่าวถึงงบเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์เข้าใจว่าเป็นอุปกรณ์ผ่าตัด แต่กลายเป็นว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับม้า และยังไม่พบอุปกรณ์สำหรับขันชะเนาะห้ามเลือดที่ใช้ได้ด้วยมือข้างเดียว มีแค่สายยางไส้ไก่
ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นายชยพล สท้อนดี ส.ส.กทม พรรคประชาชน (ปชน.) ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับไส้ไก่ โดยระบุข้อความว่า “ว่าด้วยเรื่องไส้ไก่
ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจในประเด็นที่ผมได้อภิปรายเรื่องงบประมาณกระทรวงกลาโหมปี 2569 ในวาระที่ 2 ซึ่งประเด็นที่ผมได้พูดถึงคือเรื่องความเหมาะสมของการจัดงบประมาณในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา ไม่ได้มีแค่เรื่องไส้ไก่เท่านั้น แต่เดี๋ยวมาตอบเรื่องไส้ไก่กันก่อนก็ได้ ทุกคนจะได้ช่วยกันตอบคนที่ยังมีคำถามในใจกันอยู่
Q1. ไส้ไก่ใช้งานได้ ใช้ไม่เป็นเองรึเปล่า
A1. หนังยางก็ใช้ได้ เชือกรองเท้าก็ใช้ได้ ผ้าพันคอก็ใช้ได้ เหมือนม้าก็ใช้เดินทางได้ แล้วจะใช้รถทำไม คือถ้าจะคิดแบบนี้ มนุษย์คงไม่จำเป็นพัฒนาความคิดไปใช้อะไรที่ดีกว่าแล้ว ผมเสนอให้ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ที่มีประโยชน์มากกว่า ปลอดภัยกว่า ได้ประสิทธิภาพมากกว่า แล้วจะห้ามทำไม ไม่สนใจคุณภาพชีวิตของทหารที่ปฏิบัติงานจริงบ้างเลยเหรอ
อ่านเติมความรู้ได้ https://www.facebook.com/share/p/15mueQ5yPY/
Q2. ด้อยค่าไส้ไก่ทำไม
A2. แม้แต่ทหารก็เอาไส้ไก่ออกไปจากคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบุคคลแล้ว เปลี่ยนเป็น tourniquet แบบที่ผมเสนอเรียบร้อย แล้วทำไมถึงยังไม่มีงบจัดซื้ออุปกรณ์ให้ถูกต้อง จนเจ้าหน้าที่ต้องหาซื้อกันเอง ขอบริจาคกันเอง ขอให้เขาไปเสี่ยงชีวิตแล้วยังต้องให้เขาเสียเงินเพื่อรักษาชีวิตตัวเองอีกเหรอ
(ภาพ 1) https://backend.rtamed.com/…/allSp…/68/rta-68-032.pdf
Q3. โรงพยาบาลก็ใช้
A3. โรงพยาบาลเขาใช้เพื่อเจาะเลือด ฉีดยา แล้วก็ต้องมีคนช่วยทำให้เพราะไม่งั้นมันจะหลุด เขาก็ไม่ได้ใช้เพื่อห้ามเลือด อยู่ในสถานการณ์ท่ามกลางระเบิดและกระสุน บาดเจ็บทีต้องรีบห้ามเลือดให้เร็วที่สุดเพราะทุกวินาทีคือโอกาสรอดชีวิตของเขา การได้อุปกรณ์ที่ดีมันไม่ควรตรงไหน แม้แต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่านยังเห็นความสำคัญของการรักษาชีวิตของลูกศิษย์ ของกำลังพล และท่านก็ทราบถึงความจำเป็นและความขาดแคลนจนต้องบริจาคให้เอง
(ภาพ 2) https://www.facebook.com/share/p/1D3hcAYFZG/
Q4. tourniquet แพง ไส้ไก่ถูก
A4. ชีวิตคนมีค่าแค่ไส้ไก่เหรอครับ เงินค่ารถนายพล เงินค่า concert hall ค่าอุปกรณ์ผ่าตัดม้า และค่าอื่นๆ มากมายที่ใส่มาในงบ แต่กลับไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์พื้นฐานให้ทหารที่ทำหน้าที่ทหารอยู่เนี่ยนะ มันถึงต้องตรวจสอบการใช้งบของกลาโหมอย่างเข้มข้นเหมือนเดิม เพราะถ้ามีงบถึง 2 แสนล้านแต่ไม่สามารถบริหารให้มีอุปกรณ์พื้นฐานของการปฏิบัติหน้าที่หลักของตัวเองได้ ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่ากองทัพเรามีปัญหาจริงๆ
ส่วนคำถามอื่นๆ ผมว่าคงไม่จำเป็นต้องตอบอะไรมาก เพราะมันไม่ได้มีเหตุผลในตัวมันเองอยู่แล้ว คลิปทั้งหมดยาว 7 นาทีกว่าๆ ผมไล่ให้เห็นถึงการโหนกระแสความขัดแย้งเพื่อขวางการตรวจสอบงบ เพราะมีงบประมาณหลายส่วนที่ไม่จำเป็นเลย แม้แต่อุปกรณ์ฟิตเนสให้บ้านทูตทหารไทยประจำกัมพูชายังใส่มาในงบได้ แต่กลับไม่สามารถใส่งบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่คุณพยายามจะโหน โดยเฉพาะอุปกรณ์สำคัญอย่างชุดปฐมพยาบาล
การอภิปรายครั้งนี้ กองทัพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรต้องออกมาช่วยกันส่งเสียงด้วยซ้ำ ว่าทำไมอุปกณ์ถึงยังไม่พอใช้ แล้วมันเสี่ยงต่อชีวิตขนาดไหนกับการไม่มีอุปกรณ์ที่ถูกต้อง เพื่อให้นายพลทั้งหลายได้ฟังว่าสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนกว่าคืออุปกรณ์รักษาชีวิตพื้นฐานที่ดี ไม่ใช่หอดนตรีหรือเตียงผ่าตัดม้า เลิกโหนความขัดแย้งเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง เพราะเสียงที่สำคัญที่สุด แต่กลับเป็นเสียงที่เบาที่สุด คือเสียงของกำลังพลที่อยู่ที่ชายแดนนั่นเอง ผมเปิดให้แล้ว ส่งเสียงกันออกมา
