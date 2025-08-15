โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจ เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 91 ราย
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ความว่า มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 91 ราย ดังรายละเอียดที่แนบมานี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงsาคม พ.ศ.2568 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี
