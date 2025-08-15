มนพร เผย นายกฯติดตามอภิปรายงบ ทุกมาตรา ห่วง ส.ส.ประชุมดึก สั่งอาหาร-เครื่องดื่ม เสิร์ฟ

มนพร เผย นายกฯติดตามอภิปรายงบทุกมาตรา ห่วง ส.ส.ประชุมดึก สั่งอาหาร-เครื่องดื่มเสิร์ฟทั้งสภา ไม่ชัวร์ 21 ไปศาลหรือไม่ ยันคลิปเสียงพรรคส้มไม่เกี่ยวรบ.
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่รัฐสภา นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 11 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วาระ 2-3 ว่า วันนี้เป็นวันที่ 3 ที่ ส.ส. ทุกคนได้ร่วมกันพิจารณาตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงเที่ยงคืน
โดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางมาให้กำลังใจ ส.ส. และร่วมติดตามงานต่างๆ ที่ ส.ส. ได้ร้องขอ ทั้งราคาพืชผลทางการเกษตร ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ท่านเห็นว่าเราเหนื่อย จึงได้สั่งขนมจีบ ซาลาเปา และเครื่องดื่ม มาให้ทั้งสภา ทุกคนก็เป็นห่วง และให้กำลังใจ นายกฯ ที่จะต้องเดินทางไปศาลในวันที่ 21 ส.ค. พวกเราก็ได้ส่งกำลังใจให้ ท่านก็ไม่ตอบอะไรว่า จะไปที่ศาลหรือไม่
สำหรับคำตัดสินของศาลนั้น นางมนพร ระบุว่า เราก็ให้กำลังใจนายกฯ สิ่งที่ท่านทำไว้เป็นเจตนาบริสุทธิ์ นายกฯ ไม่ต้องการให้เกิดสงคราม เห็นถึงความเสียหายต่อประชาชน เราเห็นว่าเจตนาที่บริสุทธิ์ จะทำให้กระบวนการการพิจารณาของศาลเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม เราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
“นายกฯ ก็เป็นห่วงว่า ส.ส. อยู่ดึกๆ ดื่นๆ อยู่ได้อย่างไร 2 คืน แล้ววันนี้คืนที่ 3 ก็สั่งอาหารมาให้ 2 คืนที่ผ่านมา นายกฯ ก็โทรมาถามตลอดว่า ถึงมาตราไหน เมื่อคืนเป็นการพิจารณาของกระทรวงวัฒนธรรม ท่านก็ห่วงใยว่า หลายฝ่ายลุกขึ้นอภิปรายนโยบายใช้เงินงบประมาณ ท่านก็ติดตามว่าแนวทางที่ถาม กรรมาธิการตอบอย่างไร กระทรวงวัฒนธรรมมีการแก้ไขอย่างไร”นางมนพรกล่าว
เมื่อถามว่า นายกฯ มีอาการเครียดหรือไม่ นางมนพร เผยว่า จากที่อยู่ด้วยกัน นายกฯ ไม่ได้เครียด ท่านห่วง คิดว่า ส.ส. เครียดกว่า นายกฯ ด้วยความผูกพัน และเป็นห่วง ให้กำลังใจกัน
“วิถีทางการเมืองที่พรรคเพื่อไทยเจอมาตั้งแต่ นายทักษิณ ชินวัตร น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายเศรษฐา ทวีสิน นายสมัคร สุนทรเวช นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และมาถึง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เราเชื่อมั่นว่า ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี ให้โอกาส นายกฯ ได้กลับมาทำงานให้ประชาชน สร้างเสถียรภาพทางการเมืองที่แข็งแกร่ง และสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนให้ประเทศไทย ยืนยันว่า กำลังใจยังดีอยู่“นางมนพรกล่าว
เมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีต้องคอยประสานเสียงโหวต แต่ฝ่ายค้านประกาศชัดว่าจะคว่ำร่าง ได้นับเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ นางมนพร เชื่อมั่นว่า เสียงของรัฐบาลมีตัวเลขถึง 253 เสียง สามารถผ่านพ้นการเห็นชอบ ซึ่งตอนนี้ มีการพิจารณาหลายมาตราแล้ว จนถึงวาระที่ 3 การพิจารณางบประมาณจะได้รับความร่วมมือจากพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด
อีกทั้งวันนี้ จะมีการโหวตอีก 11 มาตรา วาระที่สองกำหนดเวลาไม่ได้ เพราะสมาชิกบางคนได้สงวนคำแปลไว้แล้ว ใช้สิทธิ์ สส. ในการอภิปราย จะพยายามให้เสร็จสิ้นภายในคืนนี้ มั่นใจว่าทุกมาตราเสียงถึงแน่นอน เพราะมีการเช็คว่าใครยังอยู่ในห้องประชุม แม้แต่รัฐมนตรีออกไปประชุม ก็ต้องกลับมา
เมื่อถามถึงกรณีคลิปเสียงของพรรคประชาชน ที่ออกมาแฉ จะทำให้ดูว่าพรรครัฐบาลไปซื้อตัว ส.ส. หรือไม่ นางมนพร กล่าวว่า ตนยังไม่ได้ฟังเสียง แต่เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลให้สัมภาษณ์แล้ว
“ถ้าพรรคประชาชนคิดว่า มีการเจรจาแบบนั้น ควรย้อนกลับไปว่า เบอร์ที่ติดต่อเป็นเบอร์อะไร ขนาดแอดไลน์ให้กัน ก็น่าจะมีการพูดคุยกันเบื้องต้น ไม่น่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับพรรครัฐบาล และสามารถร้องจริยธรรมได้”
เมื่อถามว่า ยืนยันได้หรือไม่ว่า พรรคเพื่อไทย ไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้ นางมนพร ยืนยันว่า แน่นอน นายวิสุทธิ์ ได้เช็กเสียงทุกมาตราที่โหวต ในภาวะวิกฤตที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเจอแบบนี้ เราจะต้องร่วมฟันฝ่าอุปสรรค คือ ความรัก ความสามัคคีของพรรค ร่วมกันพิจารณาให้งบประมาณผ่าน เพราะงบประมาณเป็นของประชาชนคนไทย
เมื่อถามย้ำว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วระยะหนึ่ง แต่ทำไมถึงมาเปิดเผยตอนนี้ มองว่าจังหวะทางการเมืองเป็นใจหรือไม่ นางมนพร กล่าวว่า ตนไม่ทราบจังหวะเป็นใจหรือไม่ เพราะทุกสัปดาห์ก็จะมีการพิจารณากฎหมาย เป็นใจหรือไม่ ต้องไปถามคนที่ปล่อยคลิป
