รอมฎอน แนะ ตัด งบแผนบูรณาการ แก้ชายแดนใต้ทั้งหมด เหตุ ไม่มีงบ กอ.รมน. อยู่ ควรวางทิศทางใหม่

‘รอมฎอน’ แนะ ตัดงบแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ทั้งหมด 1,400 ลบ. เหตุ ไม่มีงบ กอ.รมน. อยู่ในนั้นเลย ควรวางทิศทางใหม่
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วาระ 2 – 3 ในมาตรา 37 งบแผนงานบูรณาการ
นายรอมฎอน ปันจอร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน อภิปรายว่า แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ในปีนี้ อย่างที่ได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ว่ามีแค่ 1,400 กว่าล้านบาท ในรอบ 10 ปี ตั้งแต่มีแผนบูรณาการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ปีนี้ลดต่ำน้อยที่สุด ปีที่แล้ว 5,000 ล้านบาท ปีนี้ 1,400 ล้านบาท ตนเองไม่มีกระจิดกระใจที่จะตัดอะไรมากมาย ถ้าจะตัดจริง ๆ อยากให้ตัดหมดเลยทั้งหมด เพราะความหมายของการเป็นแผนงานบูรณาการ ได้หมดไปแล้ว ที่ตนเองพูดอย่างนี้ เพราะมาดูในบรรดา 28,000 กว่าล้านในงบประมาณ ปี 69 แผนบูรณาการเคยเป็นแผนที่สำคัญที่สุด ครั้งหนึ่งเคยมีถึง 12,000 กว่าล้านบาท และมีการลดลงเรื่อย ๆ
แต่ตอนนี้สาระสำคัญของงบประมาณของหน่วยงานที่สำคัญ โยกไปอยู่ที่งบฟังก์ชัน อยู่ที่แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบด้านความมั่นคง 9,600 กว่าล้านบาท เพราะฉะนั้น 1,400 ล้านบาทเพียงแค่หน่วยงานที่อาจจะสำคัญก็จริง แต่ไม่ได้มีนัยยะในแง่ของการบูรณาการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหา เป็นไปได้อย่างไรที่แผนงานที่สำคัญขนาดนี้จะไม่มี กอ.รมน. อยู่ในนั้นเลย เป็นไปได้อย่างไรที่จะไม่มีสภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่ในนั้นเลย
“เพราะอย่างที่ทุกท่านทราบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญ และหลายคนอาจไม่ให้ความสำคัญแล้วรัฐบาล อาจจะให้ความใส่ใจน้อยไปหน่อย กระบวนการสันติภาพหยุดชะงัก งบประมาณบางอย่างมีอยู่ แต่ดูเหมือนว่าการบูรณาการการเปลี่ยนผ่าน ที่เราจะลดบทบาทของ กอ.รมน. และถ่ายให้หน่วยงานพลเรือน แต่กลายเป็นว่าแผนงานบูรณาการนี้ ไม่มีหน่วยงานสำคัญอย่าง กอ.รมน. อยู่ด้วย จึงเป็นเหตุผลที่หากจะตัดได้จริง ๆ อยากให้ตัดทั้ง 1,400 ล้านบาท แผนงานต้องวางทิศทางใหม่ และทำงานร่วมกับหน่วยงานสำคัญสำคัญ การทำแบบนี้ถือว่าไม่เวิร์ก”นายรอมฎอน กล่าว