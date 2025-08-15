กมลศักดิ์ จี้ หน่วยงานรับงบ69 ร่วมมือแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนจริงจัง 

‘กมลศักดิ์’ อยากเห็นงบ บูรณาการปี 69 ให้หน่วยงานรับงบร่วมมือกัน แก้ปมยาเสพติดควบคู่พูดคุยสันติภาพแก้ปัญหา 3จังหวัดชายแดนใต้
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 11 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 วาระ 2-3 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ อภิปรายในมาตรา 37 งบบูรณาการ ว่า ขอจะโฟกัสไปที่การบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นทุกปีหากพูดถึงงบบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตน และพรรคประชาชาติต้องลุกขึ้นอภิปรายในฐานะคนที่อยู่ในพื้นที่ และติดตามการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดมา
นายกมลศักดิ์กล่าวว่า การตั้งงบประมาณมีความแตกต่างในปีนี้ และเห็นด้วยที่จะมีการปรับลดตามกรรมาธิการเสียงข้างมาก แต่จะคงไม่ลดไปกว่านี้เพราะงบบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราสูญเสียงบประมาณไป 510,000 ล้าน ในรอบ 20 ปี และมีการตั้งแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีปรับลดงบประมาณลงมาเรื่อยๆ แต่งบบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 68 ที่ตั้งไว้ 5,000 กว่าล้าน แต่ปีนี้ลดลง 74% ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ที่ลดมากขนาดนี้เหลือ 1,475 ล้านบาทเศษ
อีกทั้ง ตนได้ติดตามหนังสือของกรรมาธิการที่ทำขึ้น สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือข้อสังเกต เป็นข้อสังเกตของกรรมาธิการที่ได้เขียนไว้ในเล่มที่ 1 เกี่ยวกับแผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในข้อสังเกต 1 หน่วยงานควรตรวจสอบ และทบทวนงบประมาณในแผนการบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการพิจารณาว่ามีภารกิจสำคัญบางประการที่ยังไม่ดำเนินการหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการในพื้นที่มีความครอบคลุมและตอบสนองต่อปัญหาในทุกมิติอย่างแท้จริง
นายกมลศักดิ์กล่าวอีกว่า ตอนนี้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มันไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องเหตุการณ์ความไม่สงบ ปัญหาใหญ่ที่น้องไม่สบายใจมากที่สุดตอนนี้ และเป็นนโยบายที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าคือ ปัญหายาเสพติด ถ้าดูงบประมาณที่ลงไปอย่างที่กรรมาธิการตั้งข้อสังเกต ก็ต้องมองให้ได้ทุกมิติกับภารกิจบางประการปัญหาที่เกิดขึ้นตามเป้าหมายกับปัญหาที่มีอยู่ในพื้นที่ ใบเฉพาะแต่การศึกษาที่ต่ำ รายได้ต่อหัวของคนสามจังหวัดต่ำที่สุดในประเทศไทย จึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงในการใช้งบประมาณบูรณาการต้องไปควบคู่ในทุกมิติ
ส่วนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตนดูงบในปีนี้ต่างกับทุกปี ก่อนหน้านี้หน่วยงานที่รับงบประมาณมากที่สุดคือ กอ.รมน.ฝ่ายทหาร แต่ปรากฏว่าปีนี้งบประมาณบูรณาการลงไปที่กระทรวงมหาดไทย 600 กว่าล้าน อยู่ที่กรมการปกครอง 500 กว่าล้าน และแผนงานโครงการที่ระบุว่าใช้โครงการคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องในพื้นที่ ซึ่งตอนนี้ไม่เฉพาะเหตุการณ์ความไม่สงบ แต่มีเรื่องลักเล็กขโมยน้อย ยาเสพติดเป็นจำนวนมาก
ตนจึงอยากให้หน่วยงานรับงบประมาณไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือทหารต้องบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างปกครองท้องถิ่น กอ.รมน. และหน่วยงานทหาร และองค์กรศาสนา ต้องร่วมกันใช้งบประมาณพยายามคิดในกรอบมิติให้ทุกองค์กรมีส่วนร่วมไปโฟกัสในเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และสำคัญที่สุดต้องควบคู่ไปกับการพูดคุยสันติภาพ ซึ่งทางประเทศมาเลเซีย โดยนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย ก็ออกมาให้ข่าวว่าพร้อมจะเป็นตัวกลางในการเจรจาพูดคุยสันติภาพกับปัญหาที่เกิดขึ้น
“อยากเห็นในงบประมาณปี 69 กระบวนการพูดคุยสันติภาพ เดินคู่กับปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังสักที ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้” นายกมลศักดิ์กล่าว