สภาวุ่นกลางดึก! ส.ส.พท.โวยกดโหวตแต่ผลไม่ขึ้น ปกรณ์วุฒิ สวนบันทึกไม่ใช่หลักฐานว่าอยู่ประชุม 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 11 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 วาระ 2-3
จากนั้นเวลา 21.45 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการพิจารณามาตรา 37 งบแผนงานบูรณาการ เสร็จสิ้น นางฐิติมา ฉายแสง ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคเพื่อไทย (พท.) ลุกขึ้นกล่าวว่า มาตรา 32 ตนกดเห็นด้วยแต่คะแนนไม่ขึ้น จึงไม่ทราบว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้น คนนั้นก็ไม่ขึ้น คนนี้ก็ไม่ขึ้น สภาฯ เป็นหมื่นล้าน ทำไมถึงมีข้อผิดพลาดเยอะ จึงขอให้ช่วยบันทึกไว้ด้วย จากนั้นมี ส.ส.เพื่อไทยราว 5 คน ได้ลุกขึ้น ขอให้ที่ประชุมได้บันทึกไว้ว่าตนกดลงมติแล้วแต่ผลไม่ขึ้น
ทำให้ นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ลุกขึ้นกล่าวว่า ตนไม่แน่ใจว่าปกติผิดพลาดขนาดนี้หรือไม่ แต่ขอแจ้งไว้ก่อนว่าตนไม่ได้มีปัญหาที่จะขอให้มีการบันทึกไว้ในที่ประชุม แต่ตนอยากบอกคนที่ตรวจว่า การบันทึกไม่ได้เป็นหลักฐานว่าเขาอยู่จริง แค่เขาพูดขึ้นมาว่าเขาอยู่เฉยๆ ก็ไม่รู้ว่ามีแรงจูงใจอะไร ที่จะต้องลุกขึ้นมาบอกว่าตัวเองอยู่จริงๆ กันเยอะขนาดนี้ ปกติไม่มี ขอบอกไว้เท่านี้ว่า เป็นการบันทึกไว้เฉยๆ ไม่ได้เป็นหลักฐานว่าเขาอยู่จริง
จากนั้น นางฐิติมากล่าวว่า การพูดแบบนี้ไม่ค่อยสวยงาม จะบอกอยู่จริงไม่อยู่จริง ดูกันจนตาถลน ช่วยกันดูตลอดเวลา มันไม่ขึ้นก็ไม่รู้จะทำอย่างไร
ทำให้ นายไชยากล่าวว่า เข้าใจ และให้เกียรติสมาชิกทุกท่าน เพราะเป็นผู้ทรงเกียรติ เราเป็นผู้แทนราษฎรและได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ฉะนั้นการที่ท่านได้แสดงความเห็นและมีการบันทึกไว้ก็เป็นหลักฐานคิดว่าจะถูกต้องอย่างไร ทุกท่านต้องพิสูจน์ในสิ่งที่กระทำ ขอให้บันทึกไว้ตามที่ทุกคนได้แสดงความจำนง ก่อนจะมีการพิจารณาในมาตรา 38
ทั้งนี้ ระหว่างการลงมติมาตรา 38 งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ โดยสส.ฝ่ายค้านและ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ได้ลุกขึ้นประท้วงกันอย่างต่อเนื่องกรณีสามารถปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ได้หรือไม่ รวมถึงมีการถกเถียงไปถึงเรื่องการลงมติที่อาจผิดข้อบังคับหรือข้อกฎหมายได้ ซึ่งนายไชยา พยายามจะควบคุมการประชุม เพื่อให้สามารถลงมติต่อไปได้ จนสุดท้าย ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขของกรรมาธิการเสียงข้างมาก และพิจารณาในมาตรา 39 ทุนหมุนเวียน ต่อไป
