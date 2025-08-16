กก.คดีพิเศษจ่อสอบ1.2พันผู้สมัคร ส.ว.พบหลักฐาน เส้นทางเงิน โยงปมฮั้ว

กก.คดีพิเศษจ่อสอบ 1.2 พันผู้สมัคร ส.ว.พบหลักฐาน เส้นทางเงิน โยงปมฮั้ว
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ครั้งที่ 4/2568 โดยมี นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รองประธานคณะกรรมการคดีพิเศษ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการคดีพิเศษ มาประชุมรวม 21 ราย การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ.2568 ผลการประชุมมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้
ที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าคดีพิเศษซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชน ได้แก่ คดีพิเศษที่ 24/2568 กรณีการสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำความผิดฐานอั้งยี่ฯ ตามมาตรา 209 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นความคืบหน้าของการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 ถึงปัจจุบัน โดยได้มีการสอบพยานที่เกี่ยวข้องไปทั้งสิ้น 90 ปาก มีการจัดทำเหตุการณ์จำลองทั้งสถานที่ใช้ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและกระบวนการคัดเลือก
พร้อมขอรับภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องในวันเกิดเหตุจากหลายหน่วยงาน มีการตรวจสอบร่องรอยทางการเงินพบว่ามีความเชื่อมโยงกัน 1,200 คน ทั้งนี้ เพื่อพิสูจน์ทราบความสัมพันธ์ของกลุ่มขบวนการได้มีการตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์ จากข้อมูลการสืบสวนพบว่ามีผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวข้องในพื้นที่ 45 จังหวัด
ทั้งนี้ การดำเนินการในลำดับต่อไป ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมออกหมายเรียกผู้สมัครสมาชิวุฒิสภาอีก 1,200 คน เพื่อเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากทางคดีมีพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหน่วยงานภายในสังกัดรวม 10 กองคดีที่เป็นคณะพนักงานสอบสวนเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ
นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คดีความผิดทางอาญาอื่น จำนวน 1 เรื่อง กรณีการกระทำความผิดของชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกันกระทำเป็นขบวนการหลอกลวงหรือกระทำด้วยวิธีการอื่นใด โดยเรียกรับเงินจากนายจ้างและแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ได้รับการต่อใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยอันมิชอบด้วยกฎหมาย ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 สำหรับแรงงานชาวกัมพูชาเป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นายกฯยันไม่ลาออก พร้อมไปแจงเอง ศาลนัดไต่สวน ตรงวันเกิดพอดี ด้าน สรวงศ์รับเป็นห่วง
- เลขาฯ ปชน. นำทีมส่ง แม้ว สุทัศน์ สมัครชิงเก้าอี้เชียงราย มั่นใจ คนพื้นที่ ทำงานกับพรรคมานาน
- ICRC ลงพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนไทย-เขมร ดูผลกระทบการสู้รบ หาข้อเท็จจริงตามอนุสัญญาเจนีวา
- สุทิน ลั่นเพื่อไทยผ่านมาเยอะ พร้อมรับทุกสถานการณ์ มั่นใจเจตนาดีนายกฯ อยากใช้สันติแก้ชายแดน