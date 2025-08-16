โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ นั่ง เลขาธิการสภาฯ แทน อาพัทธ์ สุขะนันท์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘ศิโรจน์ แพทย์พันธุ์’ เป็นเลขาธิการสภาฯ แทน ‘อาพัทธ์ สุขะนันท์’ เกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ ความว่า
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญให้นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ พ้นจากตำแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2568
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร
