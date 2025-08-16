เด็จพี่ รับไม่ได้ พวกดิสเครดิตตุลาการ อัดเพจกล่าวหาทักษิณ ทำดีลลับช่วยอิ๊งค์ รอดคดีคลิปอังเคิล 

“เด็จพี่” ป้อง “ทักษิณ” มีดีลลับ ช่วยคดีคลิปเสียง“แพทองธาร” โวยใกล้วันตัดสินยิ่งโดนโหมทำลาย เตือนพวกกองแช่งอย่าใช้จินตนาการเยอะ ทำกระทบตุลาการ ขอรอฟังคำตัดสิน 29 ส.ค. มั่นใจนายกฯ เจตนาดี ช่วยประเทศชาติ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568 นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ยิ่งใกล้วันตัดสินคดีสำคัญทางการเมือง 22 สิงหาคม คดี 112 นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ และ 29 สิงหาคม คดีคลิปเสียง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีแต่กระแสข่าวโจมตีกล่าวหานายทักษิณมีดีลลับ ดีลใหญ่กับ 5 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้กับ น.ส.แพทองธาร บุตรสาว ซึ่งปราศจากข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิง ไม่เข้าใจบางเพจ บางเว็บไซต์ในโลกออนไลน์ ไปเอาข้อมูลมาจากไหน ไม่มีหรอก ใครจะไปทำอย่างนั้น แต่ถ้าให้มองในมุม คนพวกนี้ต้องการทำลายความน่าเชื่อถือนายทักษิณ น.ส.แพทองธาร พรรคเพื่อไทย และยังไปลากตุลาการ ให้เข้ามายุ่งเกี่ยว พลอยทำให้ท่านได้รับความเดือดร้อนไปด้วย อันนี้จริงแท้แน่นอน ขอให้พี่น้องประชาชนรับข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ ลองคิดดูใครจะไปทำเช่นนั้น คดีของนายทักษิณไม่มีอะไรเลย ไม่น่ากังวล ยิ่งคดีของ น.ส.แพทองธาร พยานบุคคล เอกสาร การชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญครอบคลุม ครบถ้วน แก้ข้อกล่าวหาได้หมด
“นับจากวันนี้ไป 7-14 วัน เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อคดีสำคัญระดับประเทศ ไม่แปลกใจที่ฝ่ายตรงข้าม ขาประจำหน้าเดิม จะสลับหน้าออกมาดิสเครดิต งัดทุกจินตนาการมาทำลาย เวลานี้สถานการณ์ประเทศไทยกับกัมพูชาดีขึ้นตามลำดับ ความสัมพันธ์รัฐบาลกับแม่ทัพนายกองร่วมมือกันแก้ไขปัญหาปกป้องประเทศ งบประมาณ2569 เพิ่งผ่านสภา ประชาชนรอรัฐบาลนำงบประมาณมาแก้ไขปัญหา แต่พวกไม่ชอบ ไม่หยุด หมดเรื่องโน้น สรรหาเรื่องใหม่มากล่าวหา จุดกระแส ราดน้ำมันเข้ากองไฟอยู่เรื่อย ตอนนี้หน้าฝนจุดยังไงก็ไม่ติด ยิ่งจะระดมพลคนลงถนน คนเบื่อ ไม่เอาด้วยกับความวุ่นวาย พวกที่ยังจ้องทำลาย อยากให้ลองคิดสักนิด คนที่เสียที่สุดไม่ใช่รัฐบาล นายกฯ หรืออดีตนายกฯ แต่ไปพาดพิงตุลาการ กระบวนการยุติธรรม พลอยทำให้ท่านถูกลากไปเป็นพวก ทำให้เกิดผลกระทบ ซึ่งไม่เป็นผลดีเลย” นายพร้อมพงศ์กล่าว
นายพร้อมพงศ์กล่าวต่อว่า วันที่ 21 สิงหาคม น.ส.แพทองธารจะเดินทางไปศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อชี้แจงกรณีคลิปเสียงด้วยตนเองหรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ เท่าที่ฟัง นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกฯ มีความเชื่อมั่นว่าท่านมีแนวโน้มน่าจะเดินทางไป แต่ก็อยู่ที่การตัดสินใจของท่าน พวกเราคนที่ติดตาม รอให้ถึงวันดังกล่าว คงจะรู้เองว่าเป็นอย่างไร แต่ที่แน่ๆ คลิปเสียงการสนทนาไม่มีแง่มุมไหนจะทำลายประเทศอย่างที่กล่าวหา น.ส.แพทองธารเป็นคนไทย มีความรักชาติ รักแผ่นดิน มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคง อย่างประนีประนอมที่สุด ช่วงหลังท่านหลีกเลี่ยงให้สัมภาษณ์ ไม่อยากให้ถูกนำไปตีความ พวกไม่หวังดี หาเรื่องไม่หยุด ฟันธงล่วงหน้าว่าท่านทำผิด พวกที่ออกตัวแรงระวังล้อฟรี หัวทิ่ม อย่าเพิ่งจินตนาการเยอะ ทำให้สังคมสับสน ขอให้รอวันตัดสินจากศาลพร้อมกัน 29 สิงหาคมดีกว่า