กัณวีร์ ตั้งคำถามระบบราชการ จ่อนำกรณี หมอสุภัทร ถูกให้ออก หารือในสภา
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม จากกรณี นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.โรงพยาบาลสะบ้าย้อย และ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก ว่ากำลังถูกให้ออกจากราชการ ตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้น
ล่าสุด นายกัณวีร์ สืบแสง ส.ส.พรรคเป็นธรรม ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กกรณีดังกล่าวว่า
“ถ้าข้าราชการอย่างหมอสุภัทร ถูกให้ออกจากราชการ เราคงต้องตั้งคำถามดังๆ ถึงระบบราชการแล้วล่ะครับ
ตั้งแต่ผมเข้าทำงานการเมืองแรกๆ ก่อนจะได้มาเป็น สส. ภาคประชาชนกลุ่มแรกๆ ที่ผมทำงานด้วยน่าจะเป็น เครือข่าวจะนะรักษ์ถิ่น พี่น้องชาว อ.จะนะ จ.สงขลา ที่ต่อสู้คัดค้านการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ซึ่งที่นั่น ทำให้ผมได้พบกับพี่หมอจุ๊ก หรือ คุณหมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ที่ทำให้ผมทึ่ง และนับถือใจพี่หมอจุ๊ก มาตลอด เพราะไม่คิดว่า จะมีข้าราชการ โดยเฉพาะแพทย์ ที่จะทุ่มเททำงานเพื่อสังคมมายาวนานเหมือนพี่หมอจุ๊ก เพราะถ้าย้อนกลับไปพี่หมอจุ๊ก ก็ทำงานร่วมกับพี่น้องจะนะมาตั้งแต่ยุคโรงไฟฟ้าจะนะ
การได้พูดคุย และแลกเปลี่ยนกันหลายครั้ง ทำให้ผมชื่นชมวิธีคิดการทำงานของพี่หมอจุ๊กมาตลอด และทุกครั้งที่ผมลงพื้นที่ อ.จะนะ ก็จะแวะเวียนไปพูดคุยกันเสมอ ตั้งแต่ที่พี่หมอจุ๊กยังอยู่ที่ โรงพยาบาลจะนะ จนกระทั่งย้ายไป รพ.สะบ้าย้อย ล่าสุดผมก็ได้พบกับพี่หมอจุ๊ก ในการไปรับฟังปัญหาเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เรื่องเงิน 20 ล้านบาท
ไม่เพียงแต่งานที่ทำกับภาคประชาชน งานในฐานะแพทย์ ในฐานะแพทย์ชนบท ในฐานะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คงไม่มีใครปฏิเสธว่า หมอสุภัทร ก็ทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะข้าราชการที่ดีคนหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงโควิด อย่างที่หมอสุภัทร ชี้แจงถึงการถูกกล่าวหาและตรวจสอบกรณีการจัดซื้อ ATK ในโครงการแพทย์ชนบทบุกกรุง เพื่อไปช่วยแก้ปัญหาโควิดในกรุงเทพมหานคร
หากคนอย่างพี่หมอจุ๊ก ถูกให้ออกจากราชการ เราคงต้องตั้งคำถามดังๆ ถึงระบบความเป็นธรรมและความยุติธรรม ในระบบราชการไทย อย่าว่าแต่เพียงจะคุ้มครองข้าราชการไม่ได้แล้ว ยังหมายถึงการไม่สามารถคุ้มครองความเป็นธรรมและความยุติธรรมให้ประชาชนได้
ผมเป็นคนหนึ่งที่จะออกมาต่อสู้กับพี่หมอจุ๊กด้วยแน่นอนครับ รับรองหัวใจคนอย่างผมได้
พูดจริงๆ นะครับ เห็นอย่างนี้ใจคอไม่ดี ผมจะขอหารือท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านไปยัง ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสักหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น ?? ไม่ชอบเหรอคนทำงาน ?? ไม่ชอบเหรอคนที่ทำเพื่อชุมชนและสังคม ?? ไม่ชอบเหรอคนที่เป็นผู้รับใช้ประชาชน ??
แล้วพบกันครับ”