สภาฉลุยงบ ’69 เปิด 8 เสียงฝ่ายค้านหนุน จ่อเข้าวุฒิ 25-26 สิงหา ด้าน สรวงศ์ ย้ำ อิ๊งค์ ไม่ออกไปแจงศาลคลิปเสียง 21 ส.ค.
ภายหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโหวตผ่านวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ด้วยคะแนน 257 ต่อ 230 งดออกเสียง 1 เสียง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น โดยเสียงพรรคร่วมรัฐบาลเห็นด้วยส่วนใหญ่และลงมติปกติ
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม สำหรับพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ก่อนหน้านี้พรรคประชาชน (ปชน.) พรรคภูมิใจไทย (ภท.) พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) และพรรคเป็นธรรม (ปธ.) ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะโหวตคว่ำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2569 ปรากฎว่ามี 8 เสียงลงมติเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ประกอบด้วย น.ส.กฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ ส.ส.ชลบุรี พรรคปชน. น.ส.ประภา เฮงไพบูลย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรคภท. น.ส.กาญจนา จังหวะ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคพปชร.นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพปชร.และนายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพปชร. นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคทสท. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคทสท.และนางสุภาพร สลับศรี ส.ส.ยโสธร พรรคทสท.
ด้านนายอลงกต วรกี สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 วุฒิสภา กล่าวว่า การพิจารณารายละเอียดของ ส.ว.ไม่สามารถตัดหรือเปลี่ยนแปลงได้ มีหน้าที่เพียงตั้งข้อสังเกต หากพบว่างบบางตัวมีความแปลก เช่น งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งงบไว้สูงเพื่อใช้ทวงหนี้ผู้ที่ผิดนัดชำระเงินกู้ กยศ. หรืองบประมาณบางหมวดที่เป็นเบี้ยหัวแตก งบการแก้ปัญหาทุจริตที่มีกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น
เมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า ส.ว.อาจไม่เห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ.งบ’69 นายอลงกตกล่าวว่า ไม่มีไม่เห็นชอบแน่นอน ขอให้คิดดูว่า หาก ส.ว.ไม่เห็นชอบจะใช้มูลเหตุอะไรไม่เห็นชอบ และส่วนตัวได้คุยกับหลายคนเห็นว่าหาก ส.ว.ไม่เห็นชอบกระบวนการต้องย้อนไป ส.ส.อีก ดังนั้น ส.ว.จะยื้อทำไม ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันหากสามารถนำเงินเข้าระบบได้เร็วเท่าไรยิ่งดี โดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาช่วงวันที่ 25-26 สิงหาคมนี้
ขณะที่นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯและ รมว.วัฒนธรรม คดีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา วันที่ 21 สิงหาคมนี้ว่า จากที่ได้พูดคุยกับ น.ส.แพทองธารที่รัฐสภาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น นายกฯบอกว่าจะไปเข้ารับการไต่สวนจากศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเอง เพราะตรงกับวันคล้ายวันเกิดพอดี ซึ่งก็ไม่ได้พูดคุยถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ เนื่องจากในส่วนของคดีความ นายกฯมีทีมทนายดูแลอยู่แล้ว ทุกคนในพรรคก็ทำได้เพียงให้กำลังใจ
เมื่อถามว่าพรรค พท. ได้มีการเตรียมแผนสำรองหรือไม่หากนายกฯเกิดอุบัติเหตุทาง
การเมือง นายสรวงศ์กล่าวว่า ไม่มีเลย เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจของนายกฯ และทุกอย่างก็ต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด ก็รอดูแล้วกัน
ย้ำไม่ลาออกเก้าอี้นายกฯ
เมื่อถามว่าขณะนี้ภายในพรรคเพื่อไทยมีความกังวลใจในเรื่องนี้หรือไม่ นายสรวงศ์กล่าวว่า ถามว่ากังวลหรือไม่ก็กังวลใจ ทุกคนก็เป็นห่วงในฐานะนายกฯ และในฐานะหัวหน้าพรรค พท. เพราะหากศาลมีคำวินิจฉัยมาอาจส่งผลกระทบทางการเมืองของตัวนายกฯเอง นายกฯยืนยันในความบริสุทธิ์ใจกับสิ่งที่ทำไป และได้ยืนยันกับสมาชิกพรรค พท.ว่าจะไม่มีการลาออกจากตำแหน่ง
