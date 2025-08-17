ไทยคู่ฟ้า สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-เขมร เที่ยงคืนจนถึงเช้า ยังปกติ

“ไทยคู่ฟ้า” สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เที่ยงคืนถึงเช้า สถานการณ์ปกติ “จิรายุ”ยันกองทัพไทยยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นทั้ง 11 พื้นที่ -วางรั้วลวดหนามอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ยังปกติ แม้กัมพูชาพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริง ลั่น หาก“ไมเคิล”มาจริง ออกค่าใช้จ่ายให้ พาไลฟ์สดจุดแรกที่ทุ่งกับระเบิดทันที
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม “ไทยคู่ฟ้า” สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา เที่ยงคืนถึงเช้านี้ พื้นที่ 7 จังหวัดประเทศไทย สถานการณ์ปกติ ไทยยังตรึงกำลังเพื่อรักษาอธิปไตยอย่างต่อเนื่อง โดยนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้ง 7 จังหวัด เหตุการณ์ปกติ กองทัพไทยยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นทั้ง 11 พื้นที่ และวางรั้วลวดหนามอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาอธิปไตยของไทยไม่ให้ใครล่วงล้ำเข้ามา
นายจิรายุ กล่าวว่า แม้ในขณะนี้ กัมพูชายังคงมีความพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริง ในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างข่าวปลอม จ้างอินฟูลฯ การจัดฉาก สร้างสถานการณ์ใส่ร้ายประเทศไทย การจ้างวานบุคคลสมมติ จึงขอฝากความห่วงใยไปถึงประชาชนและสื่อมวลชนที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ให้ใช้วิจารณญาณ และตรวจสอบข้อมูลจากส่วนราชการ ก่อนเชื่อหรือแชร์ต่อไป
นายจิรายุ กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีนายไมเคิล อัลฟาโร ล็อบบี้ยิสต์ อเมริกัน ที่อ้างตนว่าเป็นนักข่าวประจำทำเนียบขาว ที่ไปรายงานทางโซเชียลมีเดียที่ชายแดนกัมพูชานั้น หากตอบรับมาไทย ยืนยันพร้อมรับรองค่าใช้จ่ายและพาไปไลฟ์สดจุดแรก ที่บริเวณทุ่งกับระเบิดทันทีหากนายไมเคิล มาจริง