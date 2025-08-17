รบ.ปราบหนักลักลอบขนส่งน้ำมัน กรมสรรพสามิต เปิดตัว e-Seal คุมเข้มเรียลไทม์
รัฐบาลปราบหนักลักลอบขนส่งน้ำมัน “กรมสรรพสามิต” เปิดตัว “e-Seal” คุมเข้มรถขนน้ำมันแบบเรียลไทม์ ทดลองแล้ว 9 พันเที่ยว เริ่มใช้จริง 1 ก.ย.นี้
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ ล่าสุดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ได้เปิดตัวระบบควบคุมและติดตามการขนส่งน้ำมันด้วยอุปกรณ์ซีลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Seal) สำหรับรถขนส่งน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ระบบ e-Seal ใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อ GPS ควบคุมการเปิด-ปิดซีลและติดตามเส้นทางได้แบบเรียลไทม์ พร้อมแจ้งเตือนหากพบความผิดปกติ เช่น รถออกนอกเส้นทาง การหยุดเกินเวลาปกติ หรือเกิดอุบัติเหตุ ช่วยป้องกันการลักลอบนำน้ำมันที่ได้รับการยกเว้นภาษีกลับเข้ามาจำหน่ายในประเทศ
“ที่ผ่านมามีการทดลองใช้กับรถขนน้ำมันกว่า 9,000 เที่ยว โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทและคลังน้ำมันหลายแห่ง ซึ่งผลการทดลองเป็นไปอย่างราบรื่น กรมสรรพสามิตจึงเตรียมนำมาใช้เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป” น.ส.ศศิกานต์ กล่าว
น.ส.ศศิกานต์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ระบบใหม่ดังกล่าว ยังช่วยให้การตรวจสอบที่ด่านปลายทางทำได้รวดเร็วและแม่นยำ เนื่องจากข้อมูลถูกส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่ทันที ลดขั้นตอนการตรวจสอบปล่อยสินค้าแบบเดิม และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลการส่งออกน้ำมันของประเทศให้รัดกุม โปร่งใส และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
