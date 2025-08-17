เพื่อไทย ขอบคุณสภาหนุนงบฯ69 สวนกลับฝ่ายค้านปั่นข่าวซื้อเสียง 10 กิโล ท้า ปชน.เปิดชื่อ-เบอร์โทร

เพื่อไทย ขอบคุณสภา ร่วมกันผ่านงบ 69 ยัน พร้อมลุยทำนโยบายทันที หวัง ส.ว.เร่งพิจารณา ย้ำ รบ.ไม่จำเป็นต้องซื้อโหวต ท้า ปชน. เปิดชื่อ-เบอร์โทร คนในคลิปเสียง 10 กิโล
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 สิงหาคม ที่พรรคเพื่อไทย น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ว่า ในส่วนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมไปเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ขอขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค ที่ร่วมกันผลักดันให้ร่าง พ.ร.บ.นี้ ผ่านวาระสองและวาระสาม เพราะถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายตามสัญญาที่เราให้ไว้กับประชาชน รวมถึงขอบคุณพรรคฝ่ายค้าน ที่ให้ความคิดเห็นเป็นประโยชน์
น.ส.ขัตติยา กล่าวว่า ยืนยันว่างบประมาณ 2569 ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่อยู่ในเอกสาร หรือลอยอยู่ในอากาศ แต่จะนำไปวางรากฐานของประเทศ และฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมถึงแก้ไขปัญหาปากท้อง พรรคเพื่อไทยจะมุ่งมั่นใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตอบโจทย์ประชาชน และเชื่อว่า ในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภานั้น ทาง ส.ว.จะเร่งรัด เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลนำงบประมาณไปใช้จ่าย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายอย่างเร็วที่สุด
น.ส.ขัตติยา กล่าวอีกว่า ส่วนนโยบายที่จะใช้งบปี 2569 ขับเคลื่อน ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้า 20 บาท การฟื้นฟูท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน สร้างโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณสุข เพื่อรองรับสังคมสูงวัย รวมถึงจัดการภัยพิบัติ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง
นอกจากนี้ น.ส.ขัตติยา ยังกล่าวชี้แจงถึงกรณีคลิปเสียง ที่ ส.ส.พรรคประชาชน ออกมาแฉว่ารัฐบาลมีการซื้อเสียงโหวต 10 กิโล ว่า ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง และเป็นการสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อพรรคเพื่อไทย รวมถึงรัฐบาล ย้ำว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดต่อดังกล่าว และยินดีให้มีการตรวจสอบทุกมิติ และขอเรียกร้องให้ทาง ส.ส.พรรคประชาชน รีบออกมาเปิดเผยชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จะทำให้สามารถสืบไปถึงต้นตอของบุคคลปริศนาดังกล่าวตามที่มีการกล่าวอ้าง เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเดินหน้าได้จริง ไม่ปล่อยให้คลุมเครือทำลายความเชื่อมั่นต่อระบบการเมือง
น.ส.ขัตติยา กล่าวว่า ในปัจจุบัน ประเทศเรามีกลไกมากมายที่จะสามารถทำให้ความจริงในเรื่องนี้กระจ่างชัดได้ สิ่งนี้จึงถือเป็นเรื่องน่าสงสัยว่า เพราะเหตุใดพรรคประชาชนจึงไม่เร่งรีบทำให้ความจริงปรากฏ และปล่อยให้เรื่องนี้อยู่ในความคลุมเครือ เรื่องนี้ถือเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยโดยตรง แต่ขณะเดียวกัน หากยังไม่มีการทำให้ความจริงปรากฏ ก็จะยิ่งส่งผลเสียต่อพรรคประชาชนเองด้วย เพราะตอนนี้ผู้คนเริ่มตั้งคำถามสำคัญว่า ตกลงแล้วนี่คือการเมืองใหม่ของพรรคคนรุ่นใหม่ หรือเป็นการเมืองแบบเก่าๆ ของพรรคที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่กันแน่
“สถานการณ์ฝั่งรัฐบาลเวลานี้ มีการทำงานกับพรรคร่วมอย่างเป็นเอกภาพตามแนวนโยบาย ไม่มีเหตุผลใดต้องซื้อเสียงโหวต เพื่อผ่านร่างกฎหมายแต่อย่างใด” น.ส.ขัตติยา กล่าว