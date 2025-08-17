การเมือง

ส.ว.เตรียมถก พ.ร.บ.งบประมาณฯ 25-26 ส.ค.นี้ ยันไม่มีใครพูดเรื่องโหวตควํ่า

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ในชั้นวุฒิสภา ว่า ร่าง พ.ร.บ.งบฯ จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ในวันพุธที่ 20 สิงหาคมนี้ และจะเข้าสู่วาระการพิจารณาของวุฒิสภา ในวันที่ 25-26 สิงหาคม

เมื่อถามว่า กระแสข่าวว่าจะมีการโหวตคว่ำงบฯ ในชั้น ส.ว.มีความเป็นไปได้หรือไม่ นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ไม่มี ตนยังไม่เห็นใครพูดถึงเรื่องนี้ ยืนยันว่าเป็นการพิจารณาตามปกติ

