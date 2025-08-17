‘นฤมล’ ตรวจเยี่ยมพื้นที่พะเยา หลังพายุวิภาถล่มหนัก พร้อมถกแผนฟื้นฟู-ลดภาระครู
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายการศึกษา พร้อมตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุพายุโซร้อนวิภา ที่โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง จ.พะเยา
โดยนางนฤมล กล่าวว่า ตนได้ลงมาตรวจติดตามสถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งขณะนี้โรงเรียนได้มีการฟื้นฟูปรับปรุงภูมิทัศน์หลังจากน้ำท่วมให้เป็นปกติ และเปิดการเรียนการสอนเป็นปกติแล้ว โดยสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ถือว่าเบากว่าปีที่ผ่านมาพอสมควร แต่ประเด็นสำคัญคือตนยังไม่เห็นนโยบายเรื่องลดภาระครูเกิดขึ้นได้เท่าที่ควร อาทิ สถานศึกษาที่จังหวัดพะเยา ยังเห็นครูต้องลงมาช่วยขัดล้างทำความสะอาดโรงเรียนหลังจากถูกน้ำท่วม ซึ่งต้องขอชื่นชมครูอย่างมากที่เสียสละ นอกจากจะดูแลงานวิชาการ ดูแลการสอนของนักเรียนแล้วยังต้องแบกภาระอื่นๆ อีก และตนไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น โดยพยายามอย่างหนักที่จะลดภาระครูให้ได้มากที่สุด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็ได้มีการปรับลดภาระงานครูหลายโครงการและหลายตัวชี้วัดแล้ว
“สำหรับการเยียวยาสถานศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วมนั้น ขณะนี้ สพฐ.ได้ทำเรื่องของบประมาณกลาง เพื่อนำมาซ่อมแซมฟื้นฟูไว้แล้ว นอกจากนี้ยังได้รับฟังปัญหาของนักเรียนที่อยากให้ศธ. ช่วยเหลือ คือ นักเรียนอยากได้ทุนการศึกษา เนื่องจากอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักเรียนและหนังสือเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถนำมาใช้เรียนได้ ซึ่งก็ได้มอบ สพฐ.ไปบริหารจัดการแก้ปัญหาแล้ว นอกจากนี้ แผนป้องกันน้ำท่วมระยะยาวนั้น อยากให้มีแผนป้องกันน้ำท่วมอย่างยั่งยืน ซึ่งอาจประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลทำคันกั้นน้ำให้แก่โรงเรียน ขณะเดียวกันได้มอบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้ไปคิดนวัตกรรมป้องกันน้ำท่วมด้วยเช่นกัน”นางนฤมล กล่าว
นางนฤมล กล่าวต่อว่า ส่วนนโยบายที่เคยมอบไว้ทั้งการปรับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ขณะนี้อยู่ในช่วงการดำเนินการ ซึ่งทางองคมนตรีก็ฝากให้ช่วยนำวิชาดังกล่าวแยกออกมาจากหมวดสังคมศึกษา เพื่อให้เด็กได้เรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยแบบเชิงลึก ทั้งนี้ในเรื่องของนโยบายการปรับวิทยฐานะครูนั้น นายธนู ขวัญเดช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้รายงานว่า จะมีการจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังการปรับแก้เรื่องนี้ในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ โดยเฉพาะประเด็นการนำการทำวิทยฐานะผลงานเชิงประจักษ์กลับมาใช้ใหม่ ส่วนนโยบายการแก้หนี้ครูด้วยการทำสหกรณ์กลางนั้น ขอให้เชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้หนี้ครูให้สำเร็จภายใน 3 เดือนนี้อย่างแน่นอน
