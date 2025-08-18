การเมือง

รัฐบาล โชว์ผลงาน ช่วยปชช.ลดหนี้นอกระบบ 8.6 หมื่นราย วงเงินกว่า 2,600 ล้าน

รัฐบาล ช่วย ปชช ลดหนี้นอกระบบ กว่า 8.6 หมื่นราย วงเงินกว่า 2,600 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ว่า ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผ่านมาตรการสินเชื่อ เช่น สินเชื่อธนาคารประชาชน สินเชื่อเพื่อชำระหนี้นอกระบบ กองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรกร สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ และสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาส

ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566-14 ส.ค.2568 มีประชาชนได้รับการอนุมัติช่วยเหลือแล้ว 86,657 ราย รวมวงเงิน 2,616.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนกรกฎาคม 1,195 ราย วงเงินเพิ่ม 30.18 ล้านบาท

สำหรับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบอย่างถูกกฎหมายและดอกเบี้ยเป็นธรรม ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจได้รับใบอนุญาตแล้ว 1,158 ราย ครอบคลุม 75 จังหวัด ข้อมูลล่าสุดเดือนมิถุนายน 2568 มีการอนุมัติสินเชื่อสะสม 5,223,888 บัญชี วงเงินรวม 52,209.72 ล้านบาท โดยมียอดคงค้าง 380,944 บัญชี มูลค่า 7,503.66 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ทั่วประเทศได้ที่ www.1359.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมและร้องเรียนปัญหาหนี้นอกระบบได้ที่สายด่วน 1359 รวมทั้งที่ธนาคารออมสิน โทร 1115 ธ.ก.ส. โทร 0-2555-0555 และกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน โทร. 0 2169 7130

“รัฐบาลขอยืนยันว่า การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญเพื่อคืนความเป็นธรรม ลดภาระดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรม และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้แก่พี่น้องประชาชนทุกคน” น.ส.ศศิกานต์ กล่าว

